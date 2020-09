Ostatnie życzenie sędzi Ginsburg. Spór o następcę zaczął się nazajutrz po jej śmierci

"Moim najbardziej żarliwym życzeniem jest, by nie zastępować mnie do czasu zaprzysiężenia nowego prezydenta" - to słowa, które podyktowała swojej wnuczce sędzia Ruth Bader Ginsburg na kilka dni przed śmiercią. Na 50 dni przed wyborami prezydenckimi trwa polityczny spór na temat jej następcy.