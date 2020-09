Serial "Watchmen" nagrodzono łącznie 11 statuetkami, w tym dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej w miniserialu Reginy King, a "Sukcesję" - siedmioma, m.in. dla Jeremy'ego Stronga za najlepszą pierwszoplanową rolę męską w serialu dramatycznym.

ZOBACZ: 77. MFF w Wenecji. "Nomadland" ze Złotym Lwem

24-letnia Zendaya została najmłodszą w historii Emmy aktorką, która otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej w serialu dramatycznym za swój występ w "Euforii". Jest też drugą - po Violi Davis - Afroamerykanką z tym wyróżnieniem.

160 nominacji, 21 statuetek dla Netflixa

Netflix, który za swoje produkcje otrzymał rekordową liczbę 160 nominacji, zdobył 21 statuetek. Wyróżniono m.in. najlepszą aktorkę drugoplanową Julię Garner za rolę w serialu "Ozark".

For Ozark (@netflix), Julia Garner wins the #Emmy for Outstanding Supporting Actress In A Drama Series! For the second consecutive year, no less! #Emmys pic.twitter.com/iOfSE3Z5HF