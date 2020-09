Film "Nomadland" pokonał 17 innych tytułów ubiegających się o główną nagrodę festiwalu, wśród nich "Lovers" Nicole Garcii, "In Between Dying" Hilala Baydarova, "The Macaluso Sisters" Emmy Dante, "Śniegu już nigdy nie będzie" Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta oraz "And Tomorrow The Entire World" Julii von Heinz.

#BiennaleCinema2020 #Venezia77

Leone d’Oro per il miglior film / Golden Lion for Best Film:

NOMADLAND di/by Chloé Zhao pic.twitter.com/OBvAz2JA3r — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 12, 2020

ZOBACZ: "Śniegu już nigdy nie będzie". Szumowska i Englert: film nabrał dodatkowej treści podczas lockdownu

Z kolei Srebrnym Lwem - Wielką Nagrodą Jury - nagrodzono "Nuevo Orden" Michela Franco. Najlepszym reżyserem za film "Wife of a Spy" okazał się Kiyoshi Kurosawa.

#BiennaleCinema2020 #Venezia77

Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria / Silver Lion – Grand Jury Prize:

NUEVO ORDEN di/by Michel Franco pic.twitter.com/KNhmRbp3vP — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 12, 2020

Vanessa Kirby najlepszą aktorką

Vanessa Kirby za rolę w "Pieces of a Woman" w reż. Kornela Mundruczo otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki. Nagrodą dla najlepszego aktora uhonorowano Pierfrancesco Favino za kreację w "Padrenostro" w reż. Claudio Noce.

#BiennaleCinema2020 #Venezia77

Coppa Volpi per la migliore attrice / Coppa Volpi for Best Actress:

Vanessa Kirby in PIECES OF A WOMAN di/by Kornél Mundruczó pic.twitter.com/yQBJP5jxvL — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 12, 2020

#BiennaleCinema2020 #Venezia77

Coppa Volpi per il miglior attore / Coppa Volpi for Best Actor:

Pierfrancesco Favino in PADRENOSTRO di/by Claudio Noce pic.twitter.com/5G2q17kIKT — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 12, 2020



Wcześniej nagrodę specjalną jury otrzymał Andriej Konchalovsky za film "Dear Comrades!".

ZOBACZ: W świecie filmu nie ma równości? O nowych zasadach przyznawania Oscarów



Za najlepszy scenariusz nagrodzono Chaitanya Tamhanego, który jest również reżyserem "The Disciple". Nagrodę w imieniu indyjskiego twórcy odebrał autor zdjęć do filmu Michał Sobociński. Nagroda imienia Marcello Mastroianniego dla najlepszego młodego aktora powędrowała do Rouhollaha Zamaniego za rolę w filmie "Sun Children" Majida Majidiego.

Cate Blanchett przewodniczącą jury

Laureatów wyłoniło jury w składzie: australijska aktorka Cate Blanchett (przewodnicząca), amerykański aktor Matt Dillon, austriacka reżyserka i scenarzystka Veronika Franz, brytyjska reżyser i scenarzystka Joanna Hogg, włoski pisarz Nicola Lagioia, niemiecki reżyser i scenarzysta Christian Petzold oraz francuska aktorka Ludivine Sagnier.

Gala zamknięcia 77. festiwalu odbywa się w Palazzo del Cinema na weneckiej wyspie Lido. Uroczystość prowadzi aktorka Anna Foglietta.

emi/ac/ PAP, polsatnews.pl