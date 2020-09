Legia bez trenera. Vuković "przestał pełnić obowiązki"

Stołeczny klub poinformował na swojej stronie, że od poniedziałku 21 września, Aleksandar Vuković przestaje pełnić obowiązki trenera I drużyny Legii Warszawa.

- Bardzo dziękuję 'Vuko' za to co zrobił dla Legii, nie tylko przez ostatnie półtora roku jako trener I drużyny, z którą zdobył Mistrzostwo Polski, ale także na przestrzeni ostatnich lat. Zawsze mogliśmy na niego liczyć, szczególnie w trudnych momentach i nigdy nie bał się brać odpowiedzialności. Należy mu się za to ogromny szacunek ze strony Klubu i kibiców. Bardzo rozwinął się też jako trener, szybko się uczył i rozwijał, dlatego jestem pewien, że będzie osiągał dalsze sukcesy w swojej karierze trenerskiej - powiedział Dariusz Mioduski, prezes Legii Warszawa.

- Wiem też, że jest oraz pozostanie prawdziwym Legionistą i zawsze tak będziemy go w klubie traktować. Dzisiaj musieliśmy jednak podjąć trudną decyzję, która wynika z faktu, że nadrzędnym celem Legii jest realizacja celów sportowych, w tym awans do pucharów europejskich. Uznaliśmy, że zmiana na stanowisku trenera pozwoli na szybszą poprawę gry naszej drużyny, co jest niezbędne ze względu na nadchodzące mecze decydujące o awansie do fazy grupowej Ligii Europy - przekazał Mioduski.

Był trenerem Legii od 2019 roku

Vuković przejął zespół 2 kwietnia 2019 roku, zastępując zwolnionego Portugalczyka Ricardo Sa Pinto. Początkowo miał pełnić tę rolę tylko do końca sezonu 2018/19, ale jego podopieczni wywalczyli tytuł, w związku z czym umowę ze szkoleniowcem przedłużono.

Mający polskie obywatelstwo 41-letni Serb, w przeszłości piłkarz klubu z Łazienkowskiej, był trenerem Legii także krótko w 2018 roku, zanim jego obowiązki przejął Sa Pinto.

W sobotę Legia przegrała na swoim stadionie z Górnikiem Zabrze 1-3. Po czterech kolejkach Ekstraklasy ma na swoim koncie 6 punktów i zajmuje 6 miejsce w tabeli. Prowadzi Górnik z kompletem zwycięstw. Ponadto Legia odpadła w 2. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów po porażce z Omonią Nikozja.

W czwartek o godzinie 20.30 legioniści podejmą Dritę Gnjilane w 3. rundzie eliminacji LE. Aby awansować do fazy grupowej, muszą pokonać ekipę z Kosowa i kolejnego rywala - Karabach Agdam.

Na razie nie wiadomo, kto zastąpi Vukovica na ławce trenerskiej. Według medialnych spekulacji może to być Czesław Michniewicz.

