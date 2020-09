Drogowy koszmar na Zakopiance. Duże utrudnienia dla kierowców

Remontowany jest odcinek drogi od węzła Skomielna Biała do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. W tym miejscu, zwłaszcza w weekendy tworzą się korki. Remont zaplanowano od poniedziałku do czwartku, a prace porządkowe odbędą się w przyszły poniedziałek 28 września. Koszt robót to ok. 400 tys. zł.

Prace rozpoczęły się w poniedziałek o godz. 8. Pracownicy przystąpili do frezowania nawierzchni. We wtorek i środę wylewany będzie asfalt.

- Wszystkie prace będą prowadzone w ciągu dnia, ze względu na duży wpływ robót na skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Sygnalizacja ta na czas robót w dniach od 21 września do 23 września musi zostać wyłączona i ruch będzie się odbywał wahadłowo, kierowany na odcinku robót przez uprawnionych pracowników wykonawcy. Po zakończeniu prac w każdym dniu ruch będzie się odbywał normalnie – poinformowała rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut.

Kierowcy w tym newralgicznym miejscu muszą uzbroić się w cierpliwość. Przez kilka dni można spodziewać się tu dużych korków. zwłaszcza w związku z wprowadzeniem ruchu wahadłowego. Remontowany odcinek będzie można jednak ominąć. Kierowcy podróżujący od południa w kierunku Krakowa i od Krakowa w kierunku Zakopanego mogą wybrać przejazd tzw. starą Zakopianką przez centrum wsi Skomielna Biała.

