Gdańsk: 16-piętrowy wieżowiec bez windy. Na półpiętrach krzesełka dla zmęczonych

16-piętrowy wieżowiec w Gdańsku, a w nim 74 rodziny. By dostać się do mieszkań lokatorzy muszą wspinać się po schodach. Od tygodnia w wieżowcu nie działa bowiem winda. Na półpiętrach ustawiono krzesła dla zmęczonych. Mieszkańcy radzą sobie jak mogą, bo co chwila dowiadują się, że naprawa jeszcze się przedłuży.