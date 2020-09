"Mój powrót do zdrowia to wolna, ale długa droga. Telefon w moich rękach jest bezużyteczny, a nalewanie sobie wody zamienia się w atrakcję" - to fragment najnowszego wpisu na instagramowym koncie Aleksieja Navalnego. Na załączonej fotografii widać jak otruty rosyjski opozycjonista schodzi po schodach o własnych siłach.