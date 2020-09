Sierpniowe rozczarowanie w przemyśle. Produkcja mniejsza niż w lipcu

W zeszłym miesiącu produkcja przemysłowa w Polsce była o 5,8 proc. skromniejsza niż w lipcu. Wzrosła o 1,5 proc. w porównaniu z sierpniem 2019 roku, ale był to ruch w górę mniejszy niż prognozowali ekonomiści. Samochodów wyjechało z fabryk 4,4 proc. więcej niż rok temu, a produkcja mebli wzrosła o 8,5 proc. Wydobycie węgla kamiennego i brunatnego spadło o ponad 20 proc.

Sierpień był trzecim z rzędu miesiącem wzrostu produkcji przemysłowej mierzonej w skali rok do roku. Jednak o ile czerwiec i lipiec przyniosły pozytywne zaskoczenie, to w sierpniu można mówić o rozczarowaniu.



Niespodziewana zadyszka



Według najnowszych danych GUS, w minionym miesiącu produkcja przemysłowa była wyższa niż przed rokiem o 1,5 proc. Ekonomiści spodziewali się lepszego wyniku i liczyli na poprawę o 2,8 proc. W porównaniu z lipcem, sierpniowa produkcja zmniejszyła się o 5,8 proc.



Jedną z przyczyn tego słabego rezultatu są czynniki sezonowe. Po ich wyeliminowaniu wzrost produkcji w sierpniu w ujęciu rok do roku sięga 1,8 proc.

ZOBACZ: Gospodarka w dobie pandemii. "Pomocy wymagają tylko niektóre branże"



Mimo lekkiego niedosytu, należy jednak zauważyć, że mamy do czynienia z coraz bardziej wyraźną i prawdopodobnie trwałą tendencją wzrostową. Jej dynamika nawet lekko przyspiesza. Pierwszą jaskółką ożywienia był czerwcowy wzrost produkcji o 0,5 proc., co po głębokim załamaniu z poprzednich dwóch miesięcy, można było uznać za sukces. Lipiec przyniósł wzrost aktywności przemysłu o 1,1 proc., a w sierpniu mieliśmy do czynienia z kolejnym przyspieszeniem.



Łącznie w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2020 roku produkcja przemysłowa była o 4,5 proc. mniejsza niż w tym samym czasie rok wcześniej.



Więcej komputerów i samochodów



Optymistyczne sygnały płyną z trzech głównych sektorów gospodarki. Aż o 12,7 proc. zwiększyła się w sierpniu produkcja trwałych dóbr konsumpcyjnych, o 2,2 proc. w górę poszła produkcja dóbr zaopatrzeniowych, a o 0,9 proc. nietrwałych towarów konsumpcyjnych.

ZOBACZ: Niełatwy restart polskiego przemysłu



W szczycie pandemii i kwarantanny na rekordowo dużym minusie znalazł się polski przemysł motoryzacyjny. Sierpień przyniósł poprawę - produkcja pojazdów samochodowych wzrosła o 4,4 proc. Aż o 20,1 proc. zwiększyła się produkcji komputerów, urządzeń elektronicznych i optycznych. W przypadku wyrobów z drewna wzrost sięgał 13,6 proc. Urządzeń elektrycznych powstało o 10,3 proc. więcej, a produkcja mebli wzrosła o 8,5 proc.



Mniej węgla i energii



Poważny spadek o 10,7 proc. zanotowano w górnictwie, a zwłaszcza w wydobyciu węgla kamiennego i brunatnego, które zmalało o 20,4 proc. W branży wytwarzania i zaopatrywania w energię, gaz i gorącą wodę produkcja była mniejsza niż rok wcześniej o 2,7 proc.

ZOBACZ: Przemysł wychodzi z zapaści. Najlepsze nastroje od ponad roku



Na dużym minusie, przekraczającym 16 proc., znaleźli się wytwórcy maszyn i urządzeń. W przypadku dóbr inwestycyjnych spadek sięgnął 1,6 proc., a o 5,7 proc. mniejsza była produkcja dóbr związanych z energetyką.



Tekst powstał we współpracy z portalem Comparic.pl

WIDEO - Minister chce podnieść zasiłek dla bezrobotnych. Niemal dwukrotnie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Roman Przasnyski