Program "Czyste Powietrze" zostanie rozszerzony o właścicieli lokali

Resort relacjonował tą drogą wizytę ministra Michała Kurtyki w Pszczynie; minister w kontekście m.in. modyfikacji Czystego Powietrza zapowiedział tam pilotaż nowej wersji programu dla gmin szczególnie dotkniętych problemem smogu. Gmina Pszczyna miałaby być jednym z prekursorów pilotażu.

Prócz informacji na ten temat ministerstwo zasygnalizowało też na Twitterze inne prace dotyczące Czystego Powietrza.

"W resorcie klimatu trwają analizy mające na celu wprowadzenie usprawnień programu i rozszerzenie katalogu beneficjentów, mogących ubiegać się o dofinansowanie, w tym rozszerzenie grupy beneficjentów o właścicieli lokali w budynkach wielolokalowych" – napisano.

Minister klimatu @KurtykaMichal: W resorcie klimatu trwają analizy mające na celu wprowadzenie usprawnień programu i rozszerzenie katalogu beneficjentów, mogących ubiegać się o dofinansowanie, w tym rozszerzenie grupy beneficjentów o właścicieli lokali w budynkach wielolokalowych pic.twitter.com/aLRJ9QCOdv — Ministerstwo Klimatu (@MinKlimatu) September 18, 2020

Program "Czyste Powietrze"

Czyste Powietrze to zainaugurowany we wrześniu 2018 r. rządowy program, którego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza z istniejących już jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz uniknięcie emisji z jednorodzinnych domów nowobudowanych. Realizacja programu zaplanowana jest na lata 2018-2029, a podpisywanie umów - do końca 2027 r.

W piątek ministerstwo przypomniało na Twitterze, że w programie Czyste Powietrze przewiduje się objęcie dofinansowaniem ok. 3,05 mln tych budynków.

W zmienionym od połowy maja br. programie uprawnionych do dotacji na wymianę pieców na nowocześniejsze podzielono na trzy grupy, ze względu na poziom dochodów w gospodarstwie domowym.

W pierwszej grupie pozostają osoby "średniozamożne", którym będzie przysługiwało do 20 tys. zł, jeśli zdecydują się na wymianę przestarzałego pieca i ocieplenie swojego domu. Jeżeli dodatkowo będą chciały mieć instalację fotowoltaiczną, otrzymają 5 tys. zł dotacji do jej montażu.

Druga grupa to osoby potrzebujące podwyższonego dofinansowania, bez którego nie są one w stanie przeprowadzić inwestycji. Gospodarstwom domowym, które znajdą się w tej grupie, będzie przysługiwało do 32 tys. zł, a jeśli zdecydują się na instalację fotowoltaiczną - dodatkowo 5 tys. zł.

Podwyższona dotacja ma przysługiwać, jeśli dochód netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym jest mniejszy niż 1400 zł na osobę, a w gospodarstwach jednoosobowych – niższy niż 1960 zł na osobę.

Ostatnia część programu ma być kierowana do osób, które nie są w stanie samodzielnie wymienić przestarzałych pieców i termomodernizować swoich domów. W tym przypadku NFOŚiGW miałby finansować do 100 proc. wartości inwestycji.

ZOBACZ: Zmiany w programie "Czyste Powietrze". Ma być łatwiej i szybciej

Od połowy maja br. wojewódzkie fundusze prowadzą nabór wniosków do Czystego Powietrza dla beneficjentów kwalifikujących się do obecnej części 1. programu – z podstawowym poziomem dofinansowania.

W piątek minister Kurtyka przypomniał w Pszczynie, że od 1 października wejdzie w życie ustawa zmieniająca program, aby docierał on także do osób uboższych – zmiana ustawowa była potrzebna, aby umożliwić gminom wydawanie zaświadczeń o dochodach.

Celem rządowego programu Czyste Powietrze - z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029 – jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

WIDEO - Zjawiskowy pałacyk popada w ruinę. Na kontynencie są tylko trzy podobne budynki Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kło/ PAP