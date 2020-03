Zmiany w programie "Czyste Powietrze". Ma być łatwiej i szybciej

"Czyste powietrze to sprawa, która dotyczy nas wszystkich. To również nazwa największego proekologicznego programu w historii Polski o wartości 100 miliardów złotych. Dziś podczas śniadania roboczego z ekspertami i mediami rozmawialiśmy o dziesięciu kluczowych zmianach, by szybciej i sprawniej walczyć o czyste powietrze" - napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.



Szczegóły zmian ma przedstawić we wtorek po południu wraz z ministrem klimatu Michałem Kurtyką i Piotrem Woźnym, prezesem Narodowego Funduszu Ochroy Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wszystko w "jednym okienku"



O wprowadzanych ułatwieniach dla beneficjentów piszą aktywiści Krakowskiego Alarmu Smogowego na smoglab.pl.



Podkreślają przede wszystkim, że uproszczone będą wnioski aplikacyjne, a czas ich oceny przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska skróci się z 90 do 30 dni. Skrócić ma się też czas na wypłacenie dotacji. Na konto wnioskującego ma ona trafić maksymalnie 30 dni po dostarczeniu faktur.

... i znacząco uproszczony wniosek o dotację - oparty o oświadczenia a nie czasochłonne zaświadczenia — Andrzej Guła (@AndrzejGu) March 3, 2020



Łatwiejsze a być też samo złożenie wniosku. Przez włączenie banków do dystrybucji programu, wniosek o dotację i pożyczkę będzie można złożyć w "jednym okienku". Ma on zostać rozpatrzony w ciągu dwóch tygodni.

ZOBACZ: Sopot walczy z "kopciuchami". Dofinansuje ich wymianę



Preferencyjnie mają być także traktowane rozwiązania bezdymne i odnawialne źródła energii. Za zamontowanie pompy ciepła i termomodernizację domu można liczyć na 25 tys. zł dotacji. Zamontowanie paneli woltaicznych to dodatkowe 5 tys. zł.

Zapoznajcie się ze zmianami w programie #CzystePowietrze na @SmogLab

Cieszę się z nich bo @alarm_smogowy

od dawna walczył o program bardziej przyjazny dla beneficjenta. https://t.co/crTTgAHlXs — Andrzej Guła (@AndrzejGu) March 3, 2020



Najuboższe gospodarstwa mogą z kolei liczyć na dotację podwyższoną do 60 proc. kosztów kwalifikowanych.



Jak informuje smoglab.pl, wnioski w "nowej formie" będzie można składać już na przełomie marca i kwietnia.

WIDEO - "Interwencja": policja kontra konwojenci. Absurdalna bójka w centrum Rzeszowa Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/bas/ smoglab.pl, polsatnews.pl