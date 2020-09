Utopiła noworodka w toalecie. Jest wyrok sądu

Do zdarzenia objętego aktem oskarżenia doszło latem 2019 roku w jednej ze wsi w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Ratowników karetki pogotowia wezwano do pacjentki, która zgłosiła krwotok w wyniku poronienia.

Jak zeznał w czasie procesu jeden z członków zespołu medycznego, który przyjechał na wezwanie, w domu była oskarżona, która powiedziała im, że poroniła, a dziecko jest w toalecie. Tam też pracownik pogotowia znalazł ciało noworodka. Dziecko utopiło się.

Nie przyznała się do winy

Prokuratura oskarżyła kobietę o zabójstwo, stwierdzając jednocześnie, że dopuściła się zbrodni mając znacznie ograniczoną poczytalność.

ZOBACZ: Noworodek w Oknie Życia w Bielsku-Białej. Wyziębiony, ale zdrowy

Oskarżona nie przyznała się do winy, twierdząc, że nie wiedziała o tym, że jest w ciąży i była w zbyt dużym szoku, by zrozumieć co się dzieje.

Sąd uwzględnił opinie biegłych na temat stanu psychicznego oskarżonej i orzekł wobec Sabiny W. karę pięciu lat pozbawienia wolności. Wyrok nie jest prawomocny

laf/ PAP