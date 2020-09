Średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w sierpniu 5338 zł brutto i było o kilkadziesiąt złotych mniejsze niż w lipcu, ale o ponad 4 proc. wyższe w porównaniu z sierpniem 2019 roku. Liczba zatrudnionych spadła o 1,5 proc. w skali rok do roku, ale była trochę większa niż w lipcu.

Według danych GUS, w sierpniu w sektorze przedsiębiorstw (w firmach zatrudniających powyżej 9 osób), pracowało 6 mln 295 tys. osób. To o 95 tys. mniej niż przed rokiem, co oznacza spadek o 1,5 proc.

Więcej przyjęć do pracy

W sferze zatrudnienia mamy więc wyhamowanie niekorzystnych tendencji. W lipcu dynamika spadku miejsc pracy wynosiła 2,3 proc., a maju i czerwcu 3,2-3,3 proc. Widać więc, że sytuacja w nieco większych firmach zaczyna się stabilizować, choć wciąż istnieje obawa o jej pogorszenie w dalszej części roku, gdy zaczną wygasać rządowe programy wsparcia, bądź gdy nastąpi nasilenie epidemii.

Z komunikatu GUS wynika, że firmy wznowiły przyjęcia do pracy. Na coraz większą skalę przywracany jest pełen wymiaru czasu pracy, a pracownicy zaczęli wracać z zasiłków i urlopów. W sierpniu w porównaniu z lipcem przybyło 43 tys. zatrudnionych, ale to wzrost wyraźnie mniejszy niż miesiąc wcześniej (wtedy było to 66,2 tys.).

Wyższe zarobki

Średnie wynagrodzenie brutto wyniosło w sierpniu 5337,65 zł i było o 4,1 proc. większe niż rok wcześniej. To dane nieco lepsze niż się spodziewano i korzystniejsze niż w poprzednich miesiącach, choć oczywiście nie ma mowy o dynamice sprzed okresu pandemii. Warto przypomnieć, że jeszcze w styczniu i lutym tego roku wzrost płac przekraczał 7 proc.

Można jednak mówić o powrocie łagodnej presji płacowej, spowodowanej z jednej strony poprawą sytuacji firm, a z drugiej dążeniem przez zatrudnionych do skompensowania skutków inflacji wciąż utrzymującej się na wysokim poziomie.

