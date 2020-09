Słowa Korwin-Mikkego o 14-latce. Organizacja chce postawić go przed sądem

"Korwin-Mikke korzysta z tego, że nikt go nie traktuje poważnie. W związku z tym nie trafia do sądu za swoje wybryki. Zamierzamy to zmienić" - informują przedstawiciele Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Chodzi o wpis posła Konfederacji nt. wyroku sądu ws. seksu 26-latka z 14-latką. Janusz Korwin-Mikke uznał, że jeśli atakowana osoba "nie krzyczy, to widać tego chce".

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych ocenił, że swoim wpisem Korwin-Mikke "przekroczył wszelkie granice".

"Korwin-Mikke przez wiele osób jest uważany za ekscentryka polskiej sceny politycznej, takiego niegroźnego dziadka opowiadającego świńskie dowcipy. Ale to nie jest ktoś, kto wypowiada się u cioci na imieninach! W ślad za swoim idolem podążają młodzi fani Konfederacji. Powtarzają obrzydliwe opinie dehumanizujące kobiety, pochwalające przemoc seksualną i nawołujące do mordowania przeciwników politycznych. W ten sposób buduje się kulturę gwałtu, mizoginii i agresji" - czytamy we wpisie organizacji na Facebooku.

Przedstawiciele Ośrodka zapewnili, że zamierzają postawić Korwin-Mikkego przed sądem i są przygotowani do "długiej batalii".

"Do procesu dojdzie nie szybciej niż za rok. Potrzebujemy profesjonalnej kancelarii prawnej, zamówionych i opłaconych opinii biegłych sądowych. To wszystko kosztuje. Ale efekt wart jest tego wysiłku!" - zapewnili.

Sąd: pedofilia, ale nie gwałt

Słowa posła Konfederacji nawiązywały do sprawy opisanej przez "Gazetę Wrocławską". Chodzi o wyrok II instancji ws. 26-latka, który uprawiał seks z 14-letnią dziewczyną. "Czternastolatka nie została zgwałcona, bo nie krzyczała, kiedy 26-letni mężczyzna dobierał się do niej - tak tłumaczyć miał wrocławski Sąd Apelacyjny wyrok jaki wydał kilka tygodni temu." - podała gazeta.

"Sąd nie miał wątpliwości, że do zdarzenia doszło i że to pedofilia. Ale nie gwałt na nieletnim. Dlatego karę trzech lat więzienia - orzeczoną przez Sąd Okręgowy - zmienił na rok w zawieszeniu, decydując się na nadzwyczajne złagodzenie kary" - informowano.

"To co robią sądy woła o pomstę do Nieba. Sędzia, który uznał za argument, że gwałcona dziewczyna nie krzyczała, jako powód do obniżenia kary natychmiast powinien mieć wszczęte postępowanie dyscyplinarne i stracić możliwość orzekania. Państwo musi stać po stronie ofiar!" - napisał na Twitterze dziennikarz Onetu Andrzej Gajcy.

Do tego wpisu Janusz Korwin-Mikke. "P.Gajcy zwariował. To kryterium działa od 6000 lat!! Jeśli nie krzyczy, to widać tego chce. Jak bez tego odróżnić ofiarę - od dziewczyny, która owszem, chętnie.... ale potem oskarża o gwałt, bo boi się taty? To jakiś ruch WPM - White Pussy Matters; możliwość dowolnych oskarżeń" - napisał polityk.

Po tych słowach na Korwin-Mikkego spadła fala krytyki zarówno ze strony internautów, jak i polityków, również z obozu Konfederacji. Artur Dziambor zapewnił, że "takie słowa nie powinny paść", a były kandydat na prezydenta Krzysztof Bosak w "Debacie Dnia" ocenił je jako "złe i niepotrzebne".

