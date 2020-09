Ardanowski odchodzi z PiS? Jest odpowiedź ministra rolnictwa

Wojciech Dąbrowski przekazał informację o złożeniu rezygnacji przez Ardanowskiego na antenie Polsat News oraz w mediach społecznościowych. Informację miały potwierdzić mu źródła w PiS.

Minister Ardanowski odchodzi z PiS. @PolsatNewsPL — Wojciech Dąbrowski (@W_Dabrowski) September 17, 2020

"W związku z informacjami Polsat News, że złożyłem rezygnację z członkostwa w PiS oświadczam, że to kłamstwo, i nie mam takich planów" - zapewnił minister rolnictwa na Twitterze.

W związku z informacjami @PolsatNewsPL, że złożyłem rezygnację z członkostwa w @pisorgpl oświadczam, że to kłamstwo, i nie mam takich planów. — Jan Krzysztof Ardanowski (@jkardanowski) September 17, 2020

- Minister rolnictwa oficjalnie zaprzeczył tym doniesieniom. Ta informacja pokazuje, jak wielkie emocje były na tym posiedzeniu - skomentował Dąbrowski. We wpisie na Twitterze przekazał: "Informacja potwierdzona w trzech źródłach. Po zaprzeczeniu ministra rozumiem, że nastąpiło uspokojenie emocji".

List do członków PiS

Portal Onet.pl. podał we wtorek, że minister Ardanowski skierował do polityków PiS list, w którym ostrzega przed poważnymi konsekwencjami politycznymi przyjęcia zmian w ustawie o ochronie zwierząt. Według portalu, Ardanowski napisał, że ustawa trwale zrazi do PiS elektorat wiejski.

W przekazanym w środę oświadczeniu Ardanowski napisał, że jako minister rolnictwa przekazał swoje uwagi i opinie odnośnie projektu kierownictwu PiS oraz parlamentarzystom odpowiadającym za sprawy rolnictwa. "Jest to mój głos w wewnętrznej debacie, dotyczącej skutków ekonomicznych i społecznych planowanych decyzji. Jestem przekonany, że podanie konkretnych danych i ocena istotnego wpływu przygotowywanych zmian na polskie rolnictwo - borykające się z rozlicznymi problemami, które pandemia koronawirusa jeszcze pogłębia - jest moim obowiązkiem" - oświadczył.

Stwierdził, że ogromnym nadużyciem w toczącej się debacie jest zawężenie sensu ustawy tylko do przyszłości hodowli zwierząt futerkowych, bo - jak napisał - zakres spraw, które projekt ustawy zawiera, powinien być znacznie szerszy. "Sugestie, że jestem w jakikolwiek sposób uzależniony od branży futerkowej są kłamstwem i nadużyciem" - oświadczył Ardanowski.

"Ubolewam, że mój głos został przekazany"

Wyraził przekonanie, że "ewentualna likwidacja z mocy prawa działalności gospodarczej rolników zajmujących się tą hodowlą musi być związana z odpowiednim okresem przejściowym i odszkodowaniami adekwatnymi do poniesionych strat".

Wskazał, że to ustawa o ochronie zwierząt może mieć ogromny wpływ na kondycję polskiego rolnictwa, a dyskusja wewnątrz PiS - mająca na celu rozważenie wszystkich aspektów projektu - jest potrzebna i postulowana przez wielu polityków PiS. "Pozwoliłaby wypracować konieczne kompromisy, uwzględniające także niewątpliwy, istotny spadek dochodów polskiego rolnictwa" - dodał.

"Ubolewam, że mój głos w wewnętrznej dyskusji, rozesłany do niewielkiej grupy osób, został przez kogoś przekazany do portalu Onet.pl. Moim zdaniem jest to element zorganizowanych działań, mających destabilizować scenę polityczną i szkodzić Polsce. Moje uwagi, bez mojej wiedzy i intencji, zostały przekazane do jednego z najbardziej antypolskich, zagranicznych mediów w naszym kraju, zaangażowanego bezpośrednio i wprost w spór polityczny po stronie »totalnej opozycji«, szkodzącego Polsce i działającego na rzecz obcych interesów" - napisał minister rolnictwa.

Mimo krytycznych słów dotyczących "piątki dla zwierząt", minister rolnictwa zagłosował przeciw odrzuceniu projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Drugie czytanie zaplanowane jest na czwartek.

