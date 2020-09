Kobieta pochowana w "żywej trumnie". Pierwszy taki pogrzeb

"Karmimy ziemię naszymi ciałami"

Hendrikx powiedział, że Living Cocoon pozwala "ludziom ponownie stać się jednością z naturą". - Możemy wzbogacić glebę zamiast ją zanieczyszczać - dodał.

🌱 What if we could feed the earth with our bodies? Bob Hendrikx developed the Loop Cocoon - the first living coffin which allows your nutrients to enrich the soil and become a source for life. Get a ticket for Biodesign Night and learn more about Bob: https://t.co/d7FPHHvSzp pic.twitter.com/K2eqilGehF