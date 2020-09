W środę wieczorem zespół śledczy z Prokuratury Krajowej wystąpił do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie trzech kontrolerów pełniących w 2010 r. służbę na lotnisku w Smoleńsku.

To pierwszy krok do wydania międzynarodowego listu gończego. Po ewentualnym wydaniu przez sąd postanowienia o tymczasowym aresztowaniu kontrolerów, śledczy będą mogli podjąć działania zmierzające do ich zatrzymania.

- Zarzuty, które postawiono kontrolerom dotyczą umyślnego spowodowania katastrofy w ruchu powietrznym, skutkującego śmiercią wielu osób -­ przekazała Ewa Bialik, rzeczniczka Prokuratury Krajowej.

Ekspert: nawet w ramach Unii Europejskiej bywają kłopoty z nakazem aresztowania

Polsatnews.pl zapytał dr. Piotra Kościńskiego z Akademii Finansów i Biznesu Vistula, czy istnieją szanse, aby działania polskich służb i wymiaru sprawiedliwości przyniosły jakikolwiek skutek.