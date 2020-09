Powrót Renaty Beger i protest przed siedzibą PiS. Była posłanka Samoobrony broni ferm futerkowych

Wróciła do polityki, jak zapowiadała 13 lat temu, gdy żegnała Sejm. Co prawda na chwilę, na prośbę samych rolników.

- Ja nie zostawię rolników, bo sama jestem rolnikiem - zadeklarowała w rozmowie z reporterem Polsat News. Pod adresem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego powiedziała, że jest "człowiekiem zmanipulowanym przez organizacje pseudo ekologiczne, które powołały sobie inspektorów".

"Błysk w oczach"

Jej polityczny comeback nie przeszedł bez echa. Rano znalazła się w czołówce tematów komentowanych na Twitterze. A i na sejmowych korytarzach było o niej głośno.

- Dobrze, że wraca, bo ten błysk w oczach Renaty Beger był zawsze w sejmie dobrze widziany - stwierdził były minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki (PSL).

ZOBACZ: Suski: każda miłość pochodzi od Boga. Nawet miłość do zwierząt

To subtelne nawiązanie do słynnego wywiadu, w którym w 2003 roku ówczesna posłanka Samoobrony opowiadała "Super Expressowi" o tym, co ma w oczach.

Jej obecność w tabloidach w dobie, gdy zasiadała w komisji śledczej w sprawie afery Rywina, biegła zresztą o wiele dalej.

Sejmowy fenomen

O posłance mówiono jako o sejmowym fenomenie, równie dobrze odnajdywała się na modowym wybiegu, co na planie teledysku Mandaryny. Zresztą stała się inspiracją dla muzyków zespołu Big Cyc, który nagrał piosenkę "Złoty warkocz" była także bohaterką utworu "Sejmowe Tango" grupy "Piersi" Pawła Kukiza.

Dziś, już bez wielkiego rozgłosu, prowadzi gospodarstwo rolne. Dawne doświadczenia, m.in. to z blokowaniem sejmowej mównicy, mogła wykorzystać okupując przez chwilę siedzibę PiS.

Kiedyś w torebce nosiła ukrytą kamerę, którą nagrała posłów PiS Adama Lipińskiego i Wojciecha Mojzesowicza namawiających ją do zmiany partyjnych barw. Trafiła nawet do światowych mediów.

Po latach, politycy Zjednoczonej Prawicy jej chwilowy powrót witają bez urazy. - Do przodu Renata! - dopinguje Tadeusz Cymański.

Beger założyła związek

Beger w listopadzie 2003 roku zrzekła się immunitetu poselskiego. W styczniu 2004 roku stanęła pod zarzutem posłużenia się przed wyborami do Sejmu w 2001 roku fałszywymi listami poparcia. Sąd uznał ją za winną w dwóch instancjach.

ZOBACZ: Renata Beger wraca. Założyła związek zawodowy

Posłanka, która w 2008 roku odeszła z "Samoobrony RP" i wycofała się z życia politycznego, nie wyklucza powrotu na dłużej. Działa w związkach rolniczych, w ubiegłym roku została liderką Polskiego Związku Zawodowego Rolnictwa "Wyzwolenie".

WIDEO - Renata Beger wróciła do polityki. Protestowała przeciwko ustawie PiS

WIDEO - Ustalenia śledczych w sprawie ciał policjantki i jej 9-letniego syna znalezionych w lesie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

emi/hlk/ Polsat News