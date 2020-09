Most Pilchowicki prawomocnie wpisany do rejestru zabytków

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał most kolejowy w Pilchowicach na Dolnym Śląsku do rejestru zabytków. Wcześniej obawiano się, że konstrukcja z początków XX wieku zostanie zniszczona w związku z realizacją amerykańskiej produkcji filmowej.

O moście w Pilchowicach mówiło się wiele z powodu spekulacji, że będą na nim kręcone zdjęcia do nowej części filmu "Mission: Impossible" z Tomem Cruisem. Wiązać się z tymi planami miało wysadzenie konstrukcji przez ekipę filmową.

Protesty w obronie przeprawy

Przeciwko takim planom protestowali m.in. mieszkańcy Dolnego Śląska. Choć most od 2016 r. nie funkcjonuje, ich zdaniem nie można go traktować jako pojedynczej budowli, bo jest elementem urbanistycznej całości. - Stworzono pobliską tamę, zbiornik, wyjęcie jednego elementu zaszkodzi całości - argumentowali w programie "Interwencja" w Polsat News.

Teraz już wiadomo, że most ocaleje, a dzięki nagłośnieniu sprawy, obiekt stał się sławny. Oglądać go przyjeżdżają turyści z całej Polski. Z nieużywanej kolejowej przeprawy korzysta także wojsko. Okazało się bowiem, że most nadaje się na ćwiczenia dla oddziałów specjalnych.

Decyzja konserwatora zabytków

Do sprawy kilka tygodni temu odniósł się się Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, który 18 sierpnia wydał decyzję o wpisaniu mostu w Pilchowicach do rejestru zabytków. W środę zastępca konserwatora wojewódzkiego Daniel Gibski poinformował na Facebooku, że decyzja stała się prawomocną.

"Most nad Jeziorem Pilchowickim jest ważnym świadectwem historii rozwoju przemysłu i techniki w regionie. Dlatego samorząd województwa w pełni popiera działania podjęte przez wojewódzkiego konserwatora zabytków zmierzające do wpisania tego obiektu do rejestru zabytków. Jednocześnie w planowanych przez siebie działaniach rewitalizacyjnych zobowiązuje się do pełnego zachowania oryginalnej substancji budowli"- czytamy w lipcowym oświadczeniu urzędu marszałkowskiego, który poparły wniosek o ochronę.

Most Pilchowicki został zbudowany na początku XX wieku na linii kolejowej nr 283, łączącej Żagań z Jelenią Górą.

