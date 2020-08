Mission impossible? Protestują przeciw wysadzeniu mostu

Od kilku lat PKP modernizuje linie kolejowe. Przy okazji do rozbiórki idą zabytkowe mosty i wiadukty, taki jak ten w Strzyżowie na Podkarpaciu, gdzie piękna kratownicowa konstrukcja została zastąpiona przez szkaradny obiekt. Niestety podobny los czeka historyczny, imponujący most kolejowy w Przemyślu. Przed zniszczeniem bronią go mieszkańcy.

- Będziemy bronić mostu! Ma olbrzymią wartość historyczną i jest ceniony przez przemyślan, którzy są z nim zżyci. Był świadkiem wydarzeń historycznych. Toczyły się o niego walki polsko-ukraińskie – opowiadają mieszkańcy.

- To figuruje w różnych miejscach jako most, który wyszedł spod pracowni Eiffla, czyli słynnego budowniczego wieży w Paryżu czy Statuy Wolności – mówi Marek Mikrut z Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.

Wideo: nie trzeba wysadzać mostów - mówią mieszkańcy

Przemyski most kolejowy powstał na trasie kolejowej łączącej Kraków z Lwowem. I od tego czasu jest symbolem miasta. Składa się z dwóch odrębnych konstrukcji, które nadal są czynne. Jeden z mostów chce przejąć miasto. Drugi, większy ma zostać rozebrany, mimo że są chętni na jego przejęcie i zagospodarowanie.

Świadek wielu niesamowitych wydarzeń

- Most wybudowały Austro-Węgry w 1891 roku. Chcielibyśmy go przejąć. On był świadkiem tak wielu niesamowitych wydarzeń. Tu była granica między Niemcami okupującymi Polskę a Sowietami, wcześniej w czasie Twierdzy Przemyśl były walki o to miejsce – tłumaczy Marek Mikrut z Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.

- Zaraz obok ma być postawiony nowy most, pylonowy. Na starym moście są koncepcje, żeby zrobić ścieżkę pieszo-rowerową, a w drugim zrobić muzeum. Jak ważny to most, wskazuje fakt, że znalazł się on na najważniejszym odznaczeniu przemyskim – argumentują mieszkańcy.

Ich zdaniem nie powinno się podejmować takich decyzji bez szerokich konsultacji społecznych. - Nikt nie ma wątpliwości, że nowy most powstanie, to czemu ten niszczyć? – pytają.

Kolejnym kolejowym mostem, który może bezpowrotnie zniknąć z krajobrazu, jest obiekt nad jeziorem Pilchowickim koło Jeleniej Góry. Pojawił się pomysł, żeby go wysadzić w powietrze na potrzeby hollywoodzkiej produkcji filmowej. Most nie funkcjonuje od grudnia 2016 roku.

- Gmina Wleń nie jest właścicielem mostów i nie jesteśmy decydentami. Dla całego regionu ważna jest cała linia kolejowa, bez niej nie jesteśmy w stanie funkcjonować – mówi Artur Zych, burmistrz gminy Wleń.

Atrakcja dla turystów z całego świata

- Most w Pilchowicach był budowany przez niemieckie koleje, to są bardzo solidne budowle, mają po 100 lat i nadal funkcjonują – zauważają mieszkańcy gminy.

Ich zdaniem mostu nie można traktować jako pojedynczej budowli, bo jest elementem urbanistycznej całości. - Stworzono pobliską tamę, zbiornik, wyjęcie jednego elementu zaszkodzi całości - argumentują.

Pan Zbigniew ma 73 lata. I mimo swojego wieku jest wciąż pracującym maszynistą kolejowym. Obok mieszkańców i miłośników kolei także broni pochodzącego z początku XX wieku mostu. Uważa, że stanowi on atrakcję dla turystów z całego świata.

- Będąc czynnym maszynistą Parowozowni Jaworzyna Śląska niejednokrotnie przejeżdżałem przez ten most z turystami z Japonii, Anglii, Szwecji. Tu się stawało na moście, turyści schodzili na dół – opowiada pan Zbigniew.

Łapy precz od mostu!

- Rozmawiamy z dwiema ekipami filmowymi, które są zainteresowane zdjęciami w tej okolicy – przyznaje Mirosław Siemieniec z PKP – Polskich Linii Kolejowych. Gdy pytamy, czy planowane jest wysadzenie mostu, odpowiada, że „nie ma jeszcze podpisanych żadnych umów”.

Za wszelką cenę most chcę też ocalić Wojewódzka Konserwator Zabytków z Wrocławia. Rozpoczęła procedurę wpisania go do rejestru zabytków. PKP może się jednak od tej decyzji odwołać.

- Niszczenie tego mostu dla krótkotrwałego efektu nie jest zrozumiałe. Gorszę się na to komentuje Dolnośląska Konserwator Barbara Nowak-Obelinda.

- Łapy precz od mostu! Jest XXI wiek. Nie trzeba wysadzać mostów, można to zrobić na komputerze – mówią mieszkańcy gminy.

sgo/ Interwencja