Szczepionki przeciw grypie dla pracowników nie będą opodatkowane

MF podało, że zgodnie z decyzją Ministra Finansów, ruszyły prace nad zwolnieniem osób fizycznych z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od wartości nieodpłatnych świadczeń otrzymanych w okresie obowiązywania stanu epidemii wywołanej wirusem COVID-19, w postaci sfinansowania przez firmę szczepień ochronnych przeciw grypie.

"W trudnym okresie epidemii koronawirusa, solidaryzujemy się ze wszystkimi przedsiębiorcami, którzy zapewniają swoim pracownikom szczepienia wzmacniające odporność na grypę. Takie świadczenia na rzecz pracowników nie będą opodatkowane. Dziękuję wszystkim pracodawcom za tę odpowiedzialną i potrzebną inicjatywę" – mówi cytowany w informacji minister finansów Tadeusz Kościński.

ZOBACZ: Nowa lista leków refundowanych. Na niej m.in. szczepionki przeciw grypie, insulina, progesteron

Jak wyjaśniono, obecnie wartość tego rodzaju świadczeń podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wejście w życie przepisów rozporządzenia to zmieni. Od tego momentu wartość nieodpłatnych szczepień przeciw grypie nie będzie obciążona podatkiem, a podatek wcześniej zapłacony zostanie zwrócony podatnikowi (co do zasady w rozliczeniu rocznym).

"Prace nad rozporządzeniem są finalizowane" - dodano.

WIDEO - Wynajęła stodołę. Za jej posprzątanie zapłaci fortunę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kło/ PAP