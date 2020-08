Na najnowszej, wrześniowej liście refundacyjnej, znalazły się m.in. szczepionki przeciw grypie – donosowa dla dzieci od 3 do 5 lat i iniekcyjna dla dorosłych do 65 lat, chorujących na przewlekłe schorzenia – poinformował wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

- Na listę refundacyjną wchodzą nowe szczepionki dla pacjentów, by przeciwdziałać grypie. To są dwie nowe szczepionki – donosowa dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Będzie ona w połowie refundowana. Dodatkowo szczepionka dla dorosłych, do 65. roku życia z chorobami współistniejącymi, np. z chorobami metabolicznymi, kardiologicznymi, oddechowymi, po transplantacjach i dla kobiet w ciąży – wyjaśnił Miłkowski.

Bezpłatna szczepionka dla seniorów

Dodał, że jednocześnie szczepionka, która była do tej pory stosowana z odpłatnością 50 proc. dla osób powyżej 65 lat, ma być bezpłatna dla osób powyżej 75 lat. Dodatkowo też na wrześniowej liście znalazły się po raz pierwszy darmowe leki dla kobiet w ciąży.

- Znajdują się tutaj insuliny, hormony tarczycy, heparyny drobnocząsteczkowe, progesteron – powiedział.

Ponadto w liście aptecznej pojawił się też lek dla pacjentów ze schizofrenią – Latuda.

- Bardzo wiele lat nie było dla tych pacjentów żadnych nowych leków na liście. Obecnie pojawił się nowy lek, który ma bardzo dobry profil bezpieczeństwa i może być stosowany przez pacjentów cierpiących na tę chorobę i jednocześnie mających np. choroby kardiologiczne, cukrzycę. Na to oczekiwali pacjenci i specjaliści – wyjaśnił Miłkowski.

Jeśli chodzi o choroby rzadkie, to na liście pojawiał się także lek o nazwie Qarziba dla młodych pacjentów z neuroblastomą. - To lek długo oczekiwany o wysokiej skuteczności, umożliwiający całkowite wyleczenia – przyznał.

Lista leków

Wiceminister mówił też o tym, że pacjenci onkologiczni otrzymają dodatkową możliwość refundacji leków.

- Jest nowe wskazanie leku na chłoniaki (Adcetris), leki dla pacjentów z białaczką szpikową i ostra białaczką limfoblastyczną (Ponatinib) czy z małopłytkowością dla dzieci (Nplate). Pacjenci, którzy korzystają z programu lekowego w zakresie przetaczania immunoglobulinami otrzymają kolejne opcje w podaniu podskórnym (Hizentra). Jeśli chodzi o leczenie raka płuca, to będzie można korzystać z nowego leku Alunbrig i poszerzono wskazania dla Opdivo. W terapii celowanej czerniaka umożliwiono leczenie najnowszym połączeniem lekami Mektovi i Braftovi oraz Opdivo i Yervoy może być stosowane w terapii skojarzonej – wymienił.

Zaznaczył też, że uzupełniono terapię lekową dotyczącą raka piersi. - Teraz wszedł kolejny lek i ostatni Verzenios i po poszerzeniu również wskazań dla Kisqali. Tym samym zakończyliśmy po roku od rozpoczęcia refundacji cały program dla tej grupy pacjentek – oświadczył.

W chorobach autoimmunologicznych dodano kilka opcji terapeutycznych – we wrzodziejącej chorobie jelita grubego oraz w łuszczycowym zapaleniu stawów dopuszczono terapię doustną lekiem Xeljanz, a w łuszczycy ciężkiej dodano dwa nowe leki z grupy inhibitorów IL-23 – Skyrizi i Tremfya.

- Pojawiło się kilkanaście nowych leków refundowanych oraz wiele nowych wskazań poszerzających grupy pacjentów włączonych do leczenia – podsumował wiceminister Miłkowski.

