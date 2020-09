Bill Gates Senior nie żyje. Ojciec założyciela firmy Microsoft miał 94 lata

"Mój tata odszedł wczoraj spokojnie w domu, otoczony rodziną" - napisał o śmierci ojca Bill Gates. William H. Gates był weteranem II wojny światowej i współzałożycielem firmy prawniczej z siedzibą w Seattle. Zmarł w swoim domu w Hood Canal w Seattle.

Amerykański miliarder przyznał, że "odejście taty nie było nieoczekiwane - miał 94 lata, a jego zdrowie pogarszało się - więc wszyscy mieliśmy dużo czasu, aby zastanowić się, jakie mamy szczęście, że mieliśmy tego niesamowitego mężczyznę w naszym życiu przez tyle lat".

ZOBACZ: Nie żyje Witold Zapała - wieloletni kierownik baletu zespołu "Mazowsze"

"Mądrość, szczodrość, empatia i pokora mojego taty miały ogromny wpływ na ludzi na całym świecie" - napisał Gates.

"Zaangażowany na rzecz sprawiedliwości społecznej"

"Był głęboko zaangażowany na rzecz sprawiedliwości społecznej i gospodarczej" - tak o Billu Gatesie seniorze napisała w nekrologu rodzina. Podkreślono, że to właśnie on odpowiadał za "pierwsze wysiłki Fundacji Billa i Melindy Gatesów na rzecz poprawy zdrowia na świecie".

Fundacja przeznaczyła dotychczas ponad 50 miliardów dolarów na rozszerzenie szczepień ochronnych dzieci, likwidację polio, dostarczenie nasion afrykańskim rolnikom i poprawę jakości amerykańskich szkół publicznych. Senior Gates był jednym ze współprzewodniczących fundacji, wraz ze swoim synem i synową.

My dad was the “real” Bill Gates. He was everything I try to be and I will miss him every day.https://t.co/OnAEsmosNb