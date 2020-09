Pojawienie się grzybów w lasach jest zachętą dla zbieraczy, nie tylko dla znawców, ale i amatorów. Idąc do lasu należy jednak pamiętać o zachowaniu rozwagi i szczególnej ostrożności. Wszystko po to, by nie zagubić się w leśnych ostępach, a po powrocie do domu nie zatruć się po zjedzeniu grzybów, które mylnie uznamy za jadalne.

ZOBACZ: Zbierał grzyby w lesie, natrafił na granat

Dekalog grzybiarza:

Nie zbieraj grzybów jeśli ich nie znasz;

Do koszyka wkładaj te grzyby, co do których jesteś pewien;

Jako początkujący grzybiarz zbieraj tylko grzyby rurkowe – z "siateczką";

Nie korzystaj z foliowych reklamówek;

Nie wyrywaj grzybni, wyrosną na niej nowe;

Nie rozkopuj ściółki – nie niszcz grzybni;

Unikaj grzybów zbyt małych – trudno rozpoznać, czy są blaszkowe czy nie;

Nie podawaj grzybów małym dzieciom;

Nie przyjmuj rad od przygodnych grzybiarzy i nie kupuj grzybów z nieznanego źródła;

Nie identyfikuj grzybów próbując ich;

Sypnęło grzybem prawdziwym po roztockich lasach. Wreszcie zdrowe! Fot. Boguś Prystasz #las #Bieszczady #grzyby #prawdziwek #grzybobranie Opublikowany przez Nadleśnictwo Baligród, Lasy Państwowe Poniedziałek, 14 września 2020

Bezwzględnie należy pamiętać, że grzybów nie powinny spożywać kobiety w ciąży i karmiące, osoby starsze i cierpiące na zaburzenia pracy przewodu pokarmowego (grzyby zawierają dużo substancji chitynowych, co powoduje, że są ciężkostrawne).

Przygotuj się na wyprawę do lasu

Idąc na grzybobranie powinno się wziąć bluzę lub kurtkę z długim rękawem, spodnie z długimi nogawkami, buty z wyższą cholewką, czapkę bądź kapelusz, naładowany telefon komórkowy, latarkę, kamizelkę odblaskową, koszyk na grzyby - najlepiej wiklinowy, bo w foliowej torbie grzyby zaparzają się i mogą wytwarzać substancje szkodliwe dla zdrowia. Warto też mieć ze sobą środek odstraszający owady - uchroni przed komarami i kleszczami.

ZOBACZ: Gigantyczne grzyby na łące w okolicach Augustowa

Zawsze też należy pamiętać o podstawowych środkach bezpieczeństwa, które pomogą uniknąć zabłądzenia i pozostania w lesie na noc. Przede wszystkim koniecznie trzeba poinformować bliskich o wyprawie na grzyby. Wycieczkę do lasu powinno się także zaplanować na godziny poranne, co w przypadku zgubienia się da więcej czasu na odnalezienie drogi lub powiadomienie znajomych.





Co zrobić, by nie dostać mandatu

Wyprawa na grzyby to także przestrzeganie pewnych zasad, za ignorowanie których grozi mandat. Straż leśna apeluje przede wszystkim, by przestrzegać zakazu wjazdu samochodami do lasu. Przypomina, że może wystawić mandat nawet w wysokości 500 złotych.

Mandat można dostać również za zbieranie grzybów np. na terenie należącym do prywatnej osoby lub w rezerwacie przyrody, wyrywanie grzybów i niszczenie tym samym runa leśnego.

ZOBACZ: Chomikowi europejskiemu grozi zagłada. Coraz dłuższa lista zagrożonych gatunków

Kary grożą także za śmiecenie oraz płoszenie dzikich zwierząt, niszczenie drzew i krzewów.

Jeśli straż leśna uzna, że ze względu na rozmiary przewinienia należy się kara wyższa niż 500 zł pracownik może skierować sprawę do sądu, a na rozprawie będzie oskarżycielem posiłkowym.

WIDEO - Nie odbierają schorowanych rodziców ze szpitali. Lekarze apelują "do sumień" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/luq/ polsatnews.pl