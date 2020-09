Grzybiarze ruszyli do lasów. Mogą też zebrać mandaty. Sprawdź za co

Presja "na las" sprawia, że służba leśna w okresie wysypu grzybów ma więcej pracy niż zazwyczaj. Grzybiarze często chcą jak najszybciej dojechać do lasu. Mimo że dyrekcje przygotowały wyznaczone miejsca do parkowania, niejednokrotnie grzybiarze ignorują je i parkują bliżej miejsc występowania grzybów.

W ubiegłym roku zdarzało się, że kierowcy zastawiali szlabany na drogach gospodarczo-pożarowych.

Obcokrajowcy - nowy trend w lasach

Zatrzymywano również obcokrajowców - głównie z Rumunii, ale również z Białorusi i Ukrainy - którzy nielegalnie wjeżdżali do lasów. Pojawienie się cudzoziemców zarabiających w Polsce na grzybobraniu to też nowy trend. Zapewne zbieracze z innych państw wybrali polskie lasy, gdyż nie wszędzie w Europie grzybobrania są legalne. Na przykład w Holandii jest to całkowicie zabronione, a w Niemczech wolno zebrać jedynie do 2 kg grzybów na osobę.

W Wielkiej Brytanii obowiązują limity wagowe. Zasady zbierania grzybów we Włoszech regulowane są przez szczegółowe przepisy lokalnych władz, za których złamanie grożą kary. Ukaranym można zostać za zbiór grzybów w nocy, za przekroczenie ich limitu, a nawet za to, że koszyk nie ma przewiewu.

- Lasy w Polsce są ogólnodostępne. Każdy, jeśli tylko nie łamie przepisów dotyczących zachowania się w lasach, może zbierać w nich grzyby - informował rzecznik dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Edward Marszałek.

Grzybiarze muszą pamiętać o pewnych zasadach, jeśli nie chcą otrzymać mandatów.

Straż leśna przypomina: mandaty do 500 zł



Straż leśna apeluje przede wszystkim, by przestrzegać zakazu wjazdu samochodami do lasu. Przypomina, że może wystawić mandat nawet w wysokości 500 złotych.

Mandat można dostać również za zbieranie grzybów np. na terenie należącym do prywatnej osoby lub w rezerwacie przyrody, wyrywanie grzybów i niszczenie tym samym runa leśnego.

Kary grożą także za śmiecenie oraz płoszenie dzikich zwierząt, niszczenie drzew i krzewów.

Jeśli straż leśna uzna, że ze względu na rozmiary przewinienia należy się kara wyższa niż 500 zł pracownik może skierować sprawę do sądu, a na rozprawie będzie oskarżycielem posiłkowym.

Grzybobrania zorganizowane

Do tej pory w sezonie na grzybobraniach dorabiali głównie emeryci, renciści i osoby mieszkające pobliżu lasów obfitujących w grzyby. W ten sposób dorabiają do domowego budżetu. W ubiegłym roku więcej było osób, które zbierały grzyby w sposób zorganizowany. Lasy np. woj. świętokrzyskiego były celem autokarowych wycieczek grzybiarzy m.in. z Łódzkiego.

Na razie trudno ocenić, jak będzie wyglądał obecny sezon, ale należy się spodziewać, że wśród najpopularniejszych grzybów dominować będą tradycyjnie borowiki, kurki i rydze jodłowe.

Na razie grzybów jest niewiele, ale sezon wystartował już ostro w Bieszczadach. Jak donoszą leśnicy z Nadleśnictwa Baligród, pojawiły się już zarówno kanie, jak i prawdziwki.

W ubiegłym sezonie ciekawostką było skupowanie kolczaków obłączastych zwanych, ze względu na "futerko" na spodzie, sarną. Niektóre skupy przyjmowały również znane tylko niektórym lejkowce dęte tzw. cholewki.

Handlarze prognozują, że grzyby w tym sezonie będą znacznie droższe niż przed rokiem. Przede wszystkim dlatego, że może ich być znacznie mniej.

W polskich lasach występuje 1,3 tys. gatunków grzybów jadalnych, choć tylko 47 jest - zgodnie z prawem - dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych. 117 gatunków grzybów jest pod ochroną.

