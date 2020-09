Znaczny wzrost zakażeń. Wśród ofiar 100-latka

O 605 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 24 kolejnych chorych na Covid-19. Bilans potwierdzonych przypadków zakażeń od początku epidemii w Polsce zwiększył się do 75 134, a łączna liczba zgonów do 2227.

Nowe przypadki zakażeń dotyczą województw: małopolskiego (120), mazowieckiego (98), śląskiego (62), dolnośląskiego (60), pomorskiego (41), świętokrzyskiego (33), opolskiego (28), wielkopolskiego (28), kujawsko-pomorskiego (22), lubelskiego (22), warmińsko-mazurskiego (21), podkarpackiego (20), łódzkiego (17), zachodniopomorskiego (17), podlaskiego (11), lubuskiego (5).

"Z przykrością informujemy o śmierci 24 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 77-M i 87-K Grudziądz, 66-K i 90-K Kędzierzyn Koźle, 82-K Gliwice (mieszkanka woj. opolskiego), 54-M Płock, 78-K Łódź, 80-M Zgierz, 69-K Tomaszów Maz., 84-K Gliwice, 84-M Chorzów, 80-M Racibórz, 81-M, 64-K i 75-K Poznań, 85-K Przemyśl, 100-K Augustów, 85-M, 81-K, 74-K i 75-M Kraków, 90-M Grudziądz (mieszkaniec woj. pomorskiego), 70-M i 72-M Szczecin. Większość osób miała choroby współistniejące" - przekazał resort zdrowia.

W ciągu ostatniej doby odnotowano 451 ozdrowieńców. 61 548 osób wyzdrowiało od początku pandemii w Polsce. Obecnie zajętych jest 1 996 łóżek szpitalnych, a 92 pacjentów wymaga użycia respiratorów. 95 241 osób przebywa na kwarantannie.

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło w czwartek nową listę powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami.

- Po raz pierwszy nie mamy żadnego powiatu w strefie "czerwonej" - powiedział wiceminister Waldemar Kraska. W strefie "żółtej" znalazły się trzy powiaty - dwa w woj. małopolskim i jeden w woj. wielkopolskim.

200 tys. szczepionek na grypę trafiło do Polski

Wiceszef resortu był pytany o to, ile szczepionek przeciwko grypie i w jakich transzach trafi do Polski. Kraska wyjaśnił, że transze, które obecnie trafiają do Polski, zostały zaplanowane wcześniej. Wskazał, że najwięcej osób szczepi się zawsze na przełomie września i października.

- W pierwszym tygodniu września do Polski trafiła pierwsza transza, to było 200 tys. szczepionek. W tym tygodniu kolejne 200 tys. W ostatnim tygodniu września do Polski trafi 400 tys. szczepionek. Na przełomie września i października trafi ponad 500 tys. Kolejne sukcesywnie także w październiku – przekazał Kraska.

- Cieszę się, że taka jest chęć szczepienia się Polaków i mam nadzieję, że nie jest to słomiany ogień (...). Także w trzecim tygodniu września będzie w Polsce szczepionka donosowa dla dzieci od 3. do 5. roku życia. Na początku października będą też szczepionki dla personelu medycznego, ponad 114 tys. - poinformował.

zdr/ polsatnews.pl