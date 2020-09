O 377 nowych przypadkach koronawirusa poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 15 chorych na Covid-19. Bilans przypadków od początku epidemii w Polsce zwiększył się do 74 529, a łączna liczba zgonów do 2203.

Mamy 377 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (61), małopolskiego (52), pomorskiego (46), śląskiego (45), podkarpackiego (41), opolskiego (26), łódzkiego (24), kujawsko-pomorskiego (24), wielkopolskiego (23), dolnośląskiego (9), podlaskiego (8), lubuskiego (5), świętokrzyskiego (4), lubelskiego (4), zachodniopomorskiego (3), warmińsko-mazurskiego (2).

podlaskiego (8), lubuskiego (5), świętokrzyskiego (4), lubelskiego (4), zachodniopomorskiego (3), warmińsko-mazurskiego (2).



Z przykrością informujemy o śmierci 15 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 88-M Wrocław, 75-K, 79-K, 76-K, 85-M Łańcut, 89-K,100-K, — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) September 14, 2020

Ponad 61 tysięcy ozdrowieńców

Od początku epidemii wyzdrowiało 61 097 chorych, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem, a ostatniej doby – 438 pacjentów – poinformowało w poniedziałek rano Ministerstwo Zdrowia.

Ministerstwo podało też, że w szpitalach przebywa 1 972 chorych na COVID-19. Pod respiratorem jest obecnie 87 pacjentów. Kwarantanną objęto 92 057, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym 6 972 osób.

Nowa lista krajów objętych zakazem lotów

- Większym problemem jest do, że do nas nie przylatują goście - tak wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała wyjaśniał w "Graffiti" brak podziału zakazu lotów do Hiszpanii na część kontynentalną i wyspiarską. Postulowali o to do rządu pośrednicy turystyczni. Horała wyjaśniał, że "ważniejsze jest, by to polski hotelarz, polski sprzedawca zarabiał". ZOBACZ: "Nie cała polska turystyka Wyspami Kanaryjskimi stoi". Horała o zakazie lotów do Hiszpanii

Rada Ministrów ma w najbliższych dniach zatwierdzić nową listę krajów z zakazem lotów. Ma na nią zostać wpisanych 30 państw, w tym Francja - poinformował wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

ZOBACZ: Pandemia koronawirusa. Dobowy rekord zakażeń

Horała wyjaśnił, że w momencie przygotowania projektu rozporządzenia współczynnik zachorowań na COVID-19 na 100 tys. mieszkańców we Francji wynosił 120 przypadków. - Znacząco powyżej powyżej 90 przypadków tej podwyższonej granicy. W Polsce jest to niewiele ponad 20 przypadków - podkreślił.

Nowa mapa stref: tylko trzy żółte i żadnej czerwonej

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło w czwartek nową listę powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami.

ZOBACZ: Pół roku pandemii koronawirusa. Podano liczbę ofiar ze 188 krajów świata

- Po raz pierwszy nie mamy żadnego powiatu w strefie "czerwonej" - powiedział wiceminister Waldemar Kraska. W strefie "żółtej" znalazły się trzy powiaty - dwa w woj. małopolskim i jeden w woj. wielkopolskim.

200 tys. szczepionek na grypę trafiło do Polski. Ma być ich więcej

Wiceszef resortu był pytany o to, ile szczepionek przeciwko grypie i w jakich transzach trafi do Polski. Kraska wyjaśnił, że transze, które obecnie trafiają do Polski, zostały zaplanowane wcześniej. Wskazał, że najwięcej osób szczepi się zawsze na przełomie września i października.

- W pierwszym tygodniu września do Polski trafiła pierwsza transza, to było 200 tys. szczepionek. W tym tygodniu kolejne 200 tys. W ostatnim tygodniu września do Polski trafi 400 tys. szczepionek. Na przełomie września i października trafi ponad 500 tys. Kolejne sukcesywnie także w październiku – przekazał Kraska.

ZOBACZ: Koncern wstrzymuje prace nad szczepionką na koronawirusa. "Groźny dla życia skutek uboczny"

- Cieszę się, że taka jest chęć szczepienia się Polaków i mam nadzieję, że nie jest to słomiany ogień (...). Także w trzecim tygodniu września będzie w Polsce szczepionka donosowa dla dzieci od 3. do 5. roku życia. Na początku października będą też szczepionki dla personelu medycznego, ponad 114 tys. - poinformował.

laf/luq/ polsatnews.pl