Kierowca pod wpływem alkoholu. Prowadził niesprawny autobus

Promil alkoholu w organizmie miał kierowca autobusu, zatrzymany do kontroli w Jastrzębiu-Zdroju. Dalszą jazdę uniemożliwili mu policjanci, po informacji od pasażerki. Podczas kontroli okazało się też, że autobus ma niesprawny układ wydechowy i skorodowane podwozie.

Jak poinformowała w poniedziałek śląska policja, do zatrzymania pojazdu, którym jechało 25 osób, doszło w minioną sobotę.

- Jedna z pasażerek, zaniepokojona zachowaniem kierowcy autobusu, powiadomiła o swoich obawach męża, a ten postanowił o swoich podejrzeniach dotyczących stanu trzeźwości kierowcy poinformować oficera dyżurnego jastrzębskiej komendy. Wysłany na miejsce patrol drogówki zatrzymał do kontroli kierowcę autobusu - opisywali policjanci.

Zły stan techniczny

Mundurowi od razu wyczuli od 63-letniego kierowcy, mieszkańca powiatu cieszyńskiego, silną woń alkoholu. Potwierdziło to badanie alkomatem, według którego mężczyzna miał w organizmie promil alkoholu. 63-latek stracił już prawo jazdy, grozi mu też odpowiedzialność karna. Za prowadzenie w stanie nietrzeźwości, czyli wtedy, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila może grozić do dwóch lat więzienia.

Podczas kontroli policjanci z drogówki sprawdzili także stan techniczny pojazdu. Odkryli niesprawność układu wydechowego oraz nadmiernie skorodowane elementy konstrukcyjne podwozia. Dowód rejestracyjny autobusu został zatrzymany z zakazem dalszej jazdy, a pojazd został skierowany na dodatkowe badania techniczne.

laf/ PAP