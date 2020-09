Festiwal Świateł w Berlinie. Iluminowana galeria sztuki na 168 km kwadratowych

Obywający się od 2004 r. berliński Festiwal Świateł (Festival of Lights) przyciąga turystów do stolicy Niemiec w październiku. W tym roku zdecydowano się na przeniesienie imprezy na cieplejszy wrzesień. Powód może być też jednak inny - koronawirus i obawy przed możliwym nadejściem jesienią drugiej fali epidemii.

Festiwal Świateł to zresztą jedna z nielicznych imprez kulturalnych, która z powodu epidemii nie została odwołana.

WIDEO: do 20 września podświetlonych będzie ponad 90 dzieł sztuki w 86 lokalizacjach

Jeśli ktoś chciałby przeżyć magiczną noc w barwnie iluminowanym Berlinie, to ma na to jeszcze czas. Festiwal potrwa do 20 września. W tym czasie można cieszyć oczy świetlną galerią sztuki na świeżym powietrzu, w której "wystawionych" jest ponad 90 dzieł sztuki w 86 lokalizacjach na 168 kilometrach kwadratowych w całym Berlinie. Seanse zaczynają się każdego dnia o godz. 20:00 i prezentowane są do północy.

Poniżej przedstawiamy mapę z zaznaczonymi miejscami, w których podświetlane są obiekty podczas Festiwalu Świateł





