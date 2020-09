"Dziewczyny w domu, jest co robić". Kosiniak-Kamysz o narodzinach córki

- Za mną bardzo dobry weekend. Dziewczyny w domu. Dwie córeczki, żona, więc jest co robić - powiedział w programie "Gość Wydarzeń" prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. W zeszłym tygodniu na świat przyszła druga córka prezesa ludowców. Otrzymała imię Róża.

Prowadzący program "Gość Wydarzeń" Piotr Witwicki pytał Kosiniaka-Kamysza, czy imię Róża wynika z "politycznych inspiracji".

- Róża Thun? Róża Luksemburg? - dopytywał prowadzący.

- Ja miałem panią doktor Różę Karłowską, która uczyła mnie zawodu. Jeśli o kimś mogę myśleć tak ciepło, to na pewno o niej. To też wiąże się ze świętą Ritą. Zosia (starsza córka - red.) ma na drugie Rita, róża jest symbolem św. Rity, a to dla nas ważna patronka - mówił lider PSL.

Prezes PSL podziękował wszystkim, którzy pogratulowali mu z okazji narodzin córki. Życzenia przesłał jego rodzinie m.in. były kandydat na prezydenta Szymon Hołownia.

Poznali się lepiej... przez bolący ząb

We wtorek wieczorem lider PSL zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym razem z żoną trzyma nowo narodzoną córkę. Pierwsza córka - Zosia - przyszła na świat w 2019 r.

Paulina Kosiniak-Kamysz pochodzi z Podolan koło Gdowa. Jest ortodontką w jednej z warszawskich klinik. Do Warszawy przeniosła się ze Śląska, gdzie studiowała na Uniwersytecie Medycznym. Liceum ukończyła w Krakowie.

ZOBACZ: Kosiniak-Kamysz: do rynsztoku się nie wybieram

Kosiniak-Kamysz powiedział w czasie kampanii prezydenckiej, że jego żona pochodzi z "rozpolitykowanej rodziny". Jej ojciec od 17 lat jest samorządowcem, wójtem małopolskiej gminy Gdów. Rodziny małżonków znają się od lat. Kosiniak-Kamysz przyznał, że poznali się lepiej przez ząb, który go bolał. "Któregoś dnia zadzwoniłem do niej późnym wieczorem z prośbą o pomoc, a następnego siedziałem już u niej na fotelu. Tak się wszystko zaczęło" - wspominał były kandydat na prezydenta.

Niebawem ojcem zostanie także kolejny z byłych kandydatów na prezydenta, Krzysztof Bosak. Jego żona, Karina, jest w siódmym miesiącu ciąży.

WIDEO - Kosiniak-Kamysz o nowo narodzonej córce i koalicji z PiS

bas/hlk/ Polsat News