Awaria "Czajki". Trwa łączenie rur

Dwie nitki rurociągu zostały już zamontowane i zabezpieczone na przeprawie pontonowej. - Trwa jeszcze łączenie rur znajdujących się na lądzie - poinformował ppłk Piotr Kranz z 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego, którego żołnierze zbudowali most pontonowy.

Wyjaśnił, że obecnie przeprawę zabezpiecza ok. 40 saperów. Żołnierze sprawdzają liny kotwiczące most, aby utrzymać go w osi rzeki oaz reagują na zmiany poziomu wody w Wiśle. - Od czasu, kiedy budowaliśmy most poziom wody podniósł się o ponad 20 centymetrów, teraz ma opadać - wskazał ppłk Kranz. Poinformował, że po napełnieniu rurociągu służbę przy moście będzie pełniło 20-22 saperów.

Przeprawę na Wiśle wojsko ustawiło w ubiegłą środę nieopodal mostu Marii Skłodowskiej-Curie. W niedzielę MPWiK poinformowało na swojej stronie internetowej, że prace związane z łączeniem ostatnich elementów tymczasowego rurociągu dobiegają końca. "Trwa spawanie rur, które połączą ułożony rurociąg z pompami. Przeprowadzono także próby posadowienia pomp w komorach na terenie Zakładu "Farysa" - czytamy na stronie.

Żołnierze wojsk inżynieryjnych zaczęli budowę przeprawy przez Wisłę we wtorek. W akcję zaangażowanych było 200 saperów.

Wojsko zakłada, że most będzie można użytkować do końca listopada. Jeżeli jednak zajdzie taka potrzeba, i warunki będą sprzyjające, to saperzy mogą go utrzymać dłużej.

Do awarii układu przesyłowego transportującego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do położonej po prawej stronie Wisły oczyszczalni "Czajka" doszło w sobotę 29 sierpnia. Poprzednia awaria kolektorów nastąpiła rok temu, również pod koniec sierpnia.