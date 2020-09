Awaria "Czajki". Na moście pontonowym rozpoczęło się układanie rurociągu

Na moście pontonowym łączącym stołeczną Białołękę i Żoliborz wciągane były w czwartek po południu dwie nitki tymczasowego rurociągu kanalizacyjnego. Do wieczora ułożono je na jednej trzeciej przeprawy. W ciągu dwóch tygodni mają nimi popłynąć ścieki do oczyszczalni "Czajka".

Przeprawę ustawiło w środę wojsko nieopodal mostu Marii Skłodowskiej-Curie. W czwartek od rana pracownicy firmy budującej na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji tymczasowy bypass, układali na moście wielkich rozmiarów rolki.

Późnym południem rozpoczęło się wciąganie rur na most. Do wieczora dwie nitki bypassa znajdowały się na jednej trzeciej przeprawy.

Most do końca listopada

W środę po południu wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński wyraził przekonanie, że w ciągu dwóch tygodni zacznie się "tłoczenie" ścieków bypassem.

Żołnierze wojsk inżynieryjnych zaczęli budowę przeprawy przez Wisłę we wtorek. W akcję zaangażowanych było 200 żołnierzy. Most pontonowy połączył dwa brzegi Wisły w środę, ale saperzy pracują dalej. Muszą zabezpieczyć przeprawę. Nad jej utrzymaniem będzie czuwać 50 saperów.

Wojsko zakłada, że most będzie można użytkować do końca listopada. Jeżeli jednak zajdzie taka potrzeba, i warunki będą sprzyjające, to saperzy mogą go utrzymać dłużej.

Do awarii układu przesyłowego transportującego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do położonej po prawej stronie Wisły oczyszczalni "Czajka" doszło w sobotę 29 sierpnia. Poprzednia awaria kolektorów nastąpiła rok temu, również pod koniec sierpnia.

laf/ PAP