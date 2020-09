"Antypolska ustawa". Zgorzelski o "piątce dla zwierząt"

- Tzw. piątka Kaczyńskiego to uderzenie w polskie rolnictwo i jedyne, czego bym oczekiwał, to dymisji ministra rolnictwa - mówił w poniedziałek wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL) w Radiu Plus. Jak ocenił, zaproponowana ustawa jest "antypolska", a zawarte w niej rozwiązania to "poderżnięcie gardła polskiej gospodarki rolnej". - Oczekiwałbym dymisji ministra rolnictwa - dodał.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w ubiegłym tygodniu zapowiedział wniesienie do Sejmu projektu zwiększającego ochronę zwierząt. Tzw. piątka dla zwierząt przewiduje m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra, wzmocnienie społecznej kontroli warunków, w jakich zwierzęta są przetrzymywane, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, zakaz stałego trzymania zwierząt na uwięzi i określenie minimalnych wymiarów kojców oraz ograniczenie możliwości uboju rytualnego.

W piątek projekt trafił do Sejmu. Prezes PiS zainaugurował następnie internetową akcję #StopFurChallenge, której uczestnicy mają wyrażać poparcie dla rozwiązań prozwierzęcych.

Ziobryści w kropce

O projekt PiS był pytany w poniedziałek wicemarszałek Sejmu Piotra Zgorzelski (PSL) w Radiu Plus. - To nie jest żadna "piątka dla zwierząt", to pułapka Kaczyńskiego, który zastawił ją najpierw w obszarze Zjednoczonej Prawicy, aby skomplikować relacje jednego ze swoich koalicjantów, Solidarnej Polski, z ojcem Rydzykiem - ocenił polityk ludowców.

Zdaniem Zgorzelskiego, jeśli Ziobryści poprą ustawę - narażą się środowisku toruńskiemu, a jeśli jej nie poprą - "będą wykluczeni z grupy dobrych ludzi". Prezes PiS mówił bowiem w nagraniu opublikowanym m.in. na TikToku, że taka ustawa "jest przede wszystkim potrzebna dobrym ludziom".

- Ta ustawa podrzyna gardło jednej z lepiej funkcjonujących branż w przemyśle rolniczo-spożywczym, czyli produkcji drobiu i wołowiny - podkreślił Zgorzelski.

"Oczekiwałbym dymisji ministra"

Wicemarszałek Sejmu nazwał tę ustawę "antypolską". - Ustawa, która się niesłusznie nazywa Piątką Kaczyńskiego, jest ustawą antypolską. Mięso pozyskiwane w systemie koszer i halal i eksportowane stanowią 40 proc. jeśli chodzi o drób i 30 proc. jeśli chodzi o wołowinę tego mięsa eksportowanego. Więc jest to poderżnięcie polskiej gospodarki rolnej - podkreślił.

Jak dodał, Polska może się szczycić swoją żywnością na całym świecie. - Jest to uderzenie w polskie rolnictwo i jedyne, czego bym oczekiwał, to dymisji ministra rolnictwa, który w tej sytuacji, gdyby miał zdolność honorową, sam podałby się do dymisji - dodał.

