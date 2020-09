Enter Air, największa linia czarterowa w Polsce, otworzyła swoje centrum treningowe z symulatorem. To pierwsze tej klasy urządzenie w kraju.

- To urządzenie najwyższej klasy, jeśli chodzi o możliwości szkoleniowe. To klasa D dla symulatorów lotniczych, czyli w pełni odwzorowująca właściwości samolotu. Akurat w tym przypadku jest to Boeing 737-800 - wyjaśnił Marcin Kubrak, szef działu lotniczego Enter Air.

ZOBACZ: Samolot linii Enter Air musiał zawrócić na Okęcie. Po kolizji z ptakiem

- Mamy pełen zestaw ćwiczeń, których wykonanie na samolocie jest absolutnie niemożliwe, a w symulatorze jesteśmy w stanie je powtarzać do skutku, aż do opanowania, żeby przyzwyczaić pilotów do prawidłowego działania w wypadku wystąpienia prawdziwej awarii - mówił Michał Włodarkiewicz, szef ośrodka szkoleniowego Enter Air.

Najgorszy jest pożar

Podkreślił, że prawdopodobnie najgorszym zdarzeniem, jakie może spotkać pilota, jest pojawienie się pożaru na pokładzie samolotu. Taki wariant też jest ćwiczony w symulatorze. - Gdyby nie przeszkolenie, trudno byłoby sobie poradzić. Przeszkolenie umożliwia nam zwiększenie efektywności działań - tłumaczył.

WIDEO: Najnowocześniejszy symulator lotniczy w Polsce

- Najbardziej wyjątkowa jest wizualizacja. To jakość 4K obrazu, więc po kilku minutach w symulatorze i wykonaniu czynności pilota, chyba zapominamy, że to w ogóle symulator, bo wizualizacja jest niesamowita - dodał Marcin Kubrak.

WIDEO - "W medycynie rzadko używamy słowa cud". Lekarz o sercu pani Moniki, które zaczęło na nowo pracować Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kło/ac/ Polsat News