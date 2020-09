Eksplozja w pisuarze. Interweniowało 18 strażaków

Pracownik basenu w Lublinie próbując udrożnić sanitariat, doprowadził do powstania tak silnej reakcji chemicznej, że doszło do eksplozji. Świadkowie wezwali służby, sądząc iż doszło do wybuchu gazu. Na miejscu zjawiło się 5 jednostek straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego oraz policja.