"Diuna": pierwszy zwiastun nowego filmu Villeneuve'a

Akcja filmu dzieje się w fantastycznym świecie przyszłości. Opowiada o sporze dwóch rodów - Atrydów i Harkonnenów - o tytułową planetę Diunę (Arrakis). Tylko na niej znajdują się złoża melanżu - substancji umożliwiającej jasnowidzenie.

Powieść Herberta została uhonorowana nagrodami Nebula w 1965 r. i Hugo w 1966 r., a w głosowaniu czytelników czasopisma Loctus uznano ją z najlepszą powieść science fiction wszechczasów.

Za reżyserię odpowiada Denis Villeneuve ("Blade Runner 2049", "Nowy Początek", "Sicario", "Labirynt"), który napisał scenariusz we współpracy z Eirciem Rothem i Jonem Sapihtsem. Muzykę skomponował Hans Zimmer ("Blade Runner 2049", "Incepcja", "Gladiator"), za zdjęcia odpowiada Greig Fraser (Lion. Droga do domu, Wróg numer jeden, Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie).

"W filmie występują nominowany do Oscara Timothée Chalamet (Tamte dni, tamte noce), Rebecca Ferguson (Doktor Sen), Oscar Isaac (Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi), nominowany do Oscara Josh Brolin (Obywatel Milk, Deadpool 2, Avengers: Wojna bez granic), Stellan Skarsgård (seria Mamma Mia!, Avengers: Czas Ultrona), Dave Bautista (seria Strażnicy Galaktyki, Avengers: Koniec gry), Zendaya (serial HBO Euforia, Spider-Man: Homecoming), David Dastmalchian (filmy z serii Ant-Man), Stephen Henderson (Płoty, Lady Bird), jak również nominowana do Oscara Charlotte Rampling (45 lat, Assassin’s Creed), Jason Momoa (Aquaman), Chang Chen (Przyczajony tygrys, ukryty smok, Wielki mistrz) i laureat Oscara Javier Bardem (To nie jest kraj dla starych ludzi, Skyfall)" - czytamy w opisie dystrybutora filmu.

Premiera filmu w USA planowana jest na 18 grudnia.

