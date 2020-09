Nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Szósty dzień ze wzrostem zakażeń

O 603 nowych przypadkach koronawirusa poinformowało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Resort dodał, że na Covid-19 zmarło 13 kolejnych pacjentów. Najwięcej przypadków odnotowano w województwach małopolskim i pomorskim. Wzrosła też liczba osób poddanych kwarantannie: z niemal 87 tysięcy do ponad 90 tysięcy. To szósty kolejny dzień, gdy wzrasta liczba odnotowanych dobowych zakażeń.

"Mamy 603 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem z województw: małopolskiego (93), pomorskiego (79), śląskiego (72), mazowieckiego (64), kujawsko-pomorskiego (54), wielkopolskiego (50), podkarpackiego (39), łódzkiego (37), lubelskiego (29), warmińsko-mazurskiego (18), świętokrzyskiego (17), opolskiego (14), zachodniopomorskiego (14), dolnośląskiego (11), lubuskiego (7), podlaskiego (5)" - przekazał resort zdrowia.

Zmarło 13 osób chorych na Covid-19 (wiek-płeć, miejsce zgonu): 65-M Grudziądz, 73-M Radomsko, 82-K, 88-M Gliwice, 85-K Ostrowy, 65-K Poznań, 84-K, 72-M Wrocław, 95-M Radom, 81-K Warszawa, 92-K Sędziszów Małopolski, 85-K, 88-K Kędzierzyn-Koźle.



"Większość osób miała choroby współistniejące" - uściślił resort.

Bilans zakażeń w Polsce zwiększył się do 73 650; w tym 2 182 osoby zmarły.

Ministerstwo poinformowało również, że obecnie pacjenci chorzy na Covid-19 zajmują 1946 szpitalnych łóżek, w tym 85 respiratorów. Ponadto, 90 16 osób poddanych jest obowiązkowej kwarantannie.

Objętych nadzorem epidemiologicznym są 7 343 osoby. Natomiast liczba ozdrowieńców wzrosła do 59 725.





W piątek badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 594 osób. Łącznie odnotowano wtedy 73 tys. 047 przypadków.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało wówczas o śmierci 10 osób, co bilans zgonów na Covid-19 zwiększyło do 2169 pacjentów. To był piąty kolejny dzień, gdy wzrosła liczba odnotowanych dobowych zakażeń.

Żadnego powiatu w strefie "czerwonej"

Z 10 do 3 spadła liczba powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami. W żółtej strefie znalazły się trzy powiaty, w czerwonej nie ma żadnego – podał w czwartek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

ZOBACZ: Koronawirus w Polsce. Trzy powiaty w strefie "żółtej", żaden w "czerwonej"

Dodatkowe ograniczenia związane z koronawirusem, przewidziane dla żółtej strefy, obowiązywać będą w powiatach limanowskim i tatrzańskim w woj. małopolskim oraz w powiecie gostyńskim w woj. wielkopolskim. W czerwonej strefie nie ma żadnego powiatu. MZ podało, że alerty dla powiatów, które mogą trafić do stref z ograniczeniami dotyczącą pięciu powiatów: kluczborskiego (woj. opolskie), nowotarskiego (woj. małopolskie), aleksandrowskiego (woj. kujawsko-pomorskie), głubczyckiego (woj. opolskie) i myślenickiego (woj. małopolskie). Lokalne obostrzenia Resort zdrowia okresowo aktualizuje listę powiatów, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia w związku ze wzrostem liczby zakażeń w tych regionach. Lista powstaje na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w ostatnich 14 dniach. Jeśli nowych zachorowań było w tym okresie powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wtedy powiat trafia do czerwonej strefy, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys., to do żółtej. W strefie żółtej obowiązuje m.in. limit jednej osoby na 4 mkw. w przypadku imprez takich, jak: targi, wystawy, kongresy czy konferencje. W siłowniach jest limit osób – jedna na 7 mkw. W kinach może być 25 proc. publiczności. Liczba osób biorących udział w imprezach rodzinnych nie może przekroczyć 100 osób, z wyłączeniem obsługi. W strefie czerwonej obowiązuje m.in. zakaz organizowania kongresów i targów, działania sanatoriów, wesołych miasteczek i parków rozrywki. W siłowniach określono limit osób – jedna na 10 mkw. W kinach może być 25 proc. publiczności. W kościołach lub w innych obiektach kultu dopuszczalne jest 50 proc. obłożenia budynku, na zewnątrz limit wyniesie 150 osób. Liczba osób biorących udział uroczystościach rodzinnych i w weselach została ograniczona do 50, z wyłączeniem obsługi. Wszędzie w przestrzeni publicznej konieczne będzie zakrywania nosa i ust.

