Zamontował system luster w szkolnej toalecie. Podglądał uczennice

51-latek został przyłapany na podglądaniu uczennic szkoły średniej Glen Landing Middle School w stanie New Jersey. Był on pracownikiem firmy, która montowała ogrzewanie, wentylację i klimatyzację na terenie placówki. Mężczyzna umieścił w wentylacji system luster, by podglądać uczennice w kabinach szkolnej toalety.