Przekonywał, że należy chronić ludy Amazonii. Tubylcy zastrzelili go z łuku

Brazylijskie służby poinformowały o zdarzeniu w czwartek. Franciscato wraz z patrolem policji próbowali w ostatnią środę dotrzeć do grupy rdzennych mieszkańców przy granicy z Boliwią niedaleko rezerwatu Uru Eu Wau Wau w zachodniej Brazylii. Ekspert poprosił o eskortę, bo z przedstawicielami szczepu miał rozmawiać po raz pierwszy. Nagle grupa została zaatakowana przez wojowników, którzy wystrzelili w ich stronę kilkadziesiąt strzał. 56-letni przedstawiciel rządu został trafiony w okolice serca.

"Krzyknął i padł bez życia"

"Krzyknął, wyciągnął strzałę z piersi, przebiegł 50 metrów i padł na ziemię bez życia" - poinformowała lokalna policja.

Franciscato był jednym z czołowych ekspertów w dziedzinie badania kultury i zachowań rdzennych mieszkańców Amazonii. Pracował dla rządowej agencji Funai (Fundaçao Nacional do Índio), zapewniał, że z tubylcami można koegzystować. Od lat zabiegał o ich ochronę.

Rieli Franciscato is asked what Brazil he wants for the future. He says: “The Brazil I want for the future is one where all of this [indigenous lands] continues to be protected”



He was killed yesterday.



See here for more: https://t.co/dvSC0dWnqC



🎥 © Roberto B Ossak