- Niewielkie Choszczno (woj. zachodniopomorskie) i dużo większe Zabrze, to miasta, w których wg. rankingu usług komunalnych żyje się najdrożej. Życie w tych miastach, tylko jeżeli chodzi o wydatki na śmieci, wodę, komunikację miejską, parkowanie, mogą sięgnąć nawet 4900 zł rocznie - mówi reporter Polsat News Krzysztof Bąk.

Jak wyjaśnił, twórcy raportu opracowali go na podstawie modelu dwuosobowej rodziny z dwójką dzieci i porównali, ile za daną liczbę m3 wody, ścieków zapłaconoby w miastach. - Założono, że jeden z członków rodziny korzystałby przynajmniej 100 razy w roku z komunikacji miejskiej i przez kilkadziesiąt godzin parkował na miejskich parkingach - wskazał Bąk.

ZOBACZ: Nowa lista stref "żółtych" i "czerwonych". Alertem objęto kilka miast

- To jest okres, w którym wprowadzane są podwyżki także w innych miastach, więc one są nieuniknione. Wyższe koszty życia, nowe przepisy prawne. Warto zwrócić uwagę na koszty wody. Dla przykładu sąsiadujące Gliwice, które wypadły dobrze w rankingu, mają własne ujęcia wody. Zabrze musi kupować wodę od wodociągów - wyjaśnia Dawid Wowra, rzecznik prasowy UM w Zabrzu.

Wideo: najdroższe miasto w Polsce

"Gorzej z roku na rok"

Jednak zdaniem tych, którzy nie do końca zgadzają się z polityką władz samorządowych Zabrza, ten ranking to kolejny dowód na to, że jakość życia w mieście pogarsza się z roku na rok.

ZOBACZ: Mandat za niesegregowanie śmieci. Nowe uprawnienia straży miejskiej

- Zabrze jest jednym z najbiedniejszych miast jeśli chodzi o przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla mieszkańca. Jesteśmy dużo biedniejsi niż np. gliwiczanie czy mieszkańcy Jastrzębia Zdroju - mówi Agnieszka Rupniewska, radna miasta Zabrze z Koalicji Obywatelskiej.

Z rankingu wynika, że wystarczy przeprowadzić się do sąsiedniej Rudy Śląskiej, by zaoszczędzić 800 zł na tych opłatach lub do Jastrzębia Zdroju, by zaoszczędzić nawet 2000 zł. - Wspólny wniosek dla wszystkich polskich miast wynikający z tego samorządowego rankingu jest taki, że systematycznie drożeją opłaty za wodę i na wywóz śmieci - mówi reporter Polsat News.

WIDEO - Atak dzika na plaży w Międzyzdrojach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/prz/ Polsat News