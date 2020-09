Uniwersytet bardziej dostępny. Znikną zamki i klucze

Rzecznik prasowy UEP Krzysztof Skrzypek przekazał, że wyłoniona w przetargu poznańska firma ZETO S.A. zaprojektuje i zamontuje niezbędne instalacje do marca 2022 r. "Wartość umowy zawartej z firmą wynosi 6 860 940 zł i zostanie ona w całości sfinansowana ze środków unijnych" – podkreślił.

Skrzypek dodał, że system kart dostępu pozwoli na sprawne poruszanie się pomiędzy pomieszczeniami we wszystkich budynkach uczelni, także w obiektach sportowych i domach studenckich. "Pracownik lub student posiadający uprawnienia, korzystając z jednej karty, będzie mógł wejść do różnych pomieszczeń. Rolę takiej karty będzie pełnić przewidywany do wdrożenia w najbliższych miesiącach identyfikator pracownika UEP, a w wypadku studentów – wykorzystywana obecnie legitymacja studencka" – opisał.

Poprawa bezpieczeństwa

Według założeń karta dostępowa będzie także identyfikatorem i kartą biblioteczną. Będzie również posiadać funkcje karty wjazdowej na parking i karty do potwierdzania obecności w pracy. Nowy system obejmie łącznie prawie 1,5 tys. przejść w budynkach uczelni.

Według kanclerza UEP dr. Wojciecha Zalewskiego nowy system znacząco poprawi bezpieczeństwo i "efektywność zarządzania dostępem do pomieszczeń". "Pracownicy uzyskujący dostęp do różnych pomieszczeń będą mogli wchodzić do nich za pomocą tej samej karty. Będzie możliwość zakodowania okresu dostępu, powiązanego m.in. z czasem umowy dot. współpracy, czy funkcją pełnioną w uczelni" – podkreślił.

Stworzenie systemu kart dostępu jest realizowane w ramach projektu pn. "Poprawa jakości kształcenia i zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

laf/ PAP