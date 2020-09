Koronawirus w szkole. Minister podał, ile placówek trzeba było zamknąć

Podczas konferencji prasowej Piontkowski zauważył, że o ile w pierwszych dniach spośród szkół, które przechodziły na inną formę pracy, większość przechodziła na całkowitą naukę na odległość, o tyle teraz więcej jest szkół, które stosują system mieszany (w którym tylko część uczniów uczy się w domu).

- Wydaje się, że jest to dobre rozwiązanie, ponieważ pozostali uczniowie mogą korzystać z bezpośredniego kontaktu z nauczycielami. Z tego, co widzimy, jest to wynik działania inspekcji sanitarnej, która nie poddaje się emocjom, prowadzi dochodzenie epidemiologiczne i na podstawie obiektywnych danych decyduje, czy cała placówka, czy tylko jej fragment powinien przejść na nauczanie zdalne - wskazał szef MEN.

Poinformował, że według danych na czwartek odsetek szkół funkcjonujących całkowicie w trybie zdalnym wynosi 0,09 proc. (46 szkół), a pracujących w trybie mieszanym - 0,19 proc. (92 szkoły).

"Szkoły mogą organizować wycieczki"

Jednocześnie szef MEN przekazał, że "szkoły mogą organizować wycieczki dla uczniów przy zachowaniu określonych rygorów".

- Pojawiają się pytania, czy mogą być organizowane wycieczki szkolne. My oczywiście mówimy, że tak. W pierwszych dniach roku szkolnego raczej tych wycieczek nie ma, ale przed nami druga połowa września, październik, kiedy często wycieczki w szkołach były organizowane. Na razie nie ma przeszkód epidemicznych, które by zabraniały - powiedział na konferencji prasowej Piontkowski.