Ze szpitala ukradł... dwie wanny. "Jedną porzucił, bo zabrakło mu sił"

Pijany 26-latek włamał się do nieużytkowanego budynku na terenie szpitala we Włocławku i ukradł stamtąd... dwie wanny. Następnie uciekł do lasu. Mężczyznę zatrzymała policja - miał w organizmie 1,5 promila alkoholu. Za kradzież z włamaniem grozi mu do 10 lat więzienia.