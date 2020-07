Oscary. Kiedy dowiemy się, który polski film powalczy o nagrodę?

Polski Instytut Sztuki filmowej powołał członków komisji, która do 11 sierpnia wyłoni polskiego kandydata do Oscara w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Międzynarodowy - poinformował w poniedziałek PISF.

Przewodniczącym Komisji Oscarowej został kompozytor Jan A.P. Kaczmarek (laureat Oscara za muzykę do filmu "Marzyciel").

Pozostałymi członkami komisji są: dyrektor PISF Radosław Śmigulski, producent Leszek Bodzak (nominowany do Oscara za film "Boże Ciało"); reżyserka Dorota Kobiela (współtwórczyni nominowanego do Oscara filmu "Twój Vincent"); autor zdjęć Łukasz Żal (nominowany do Oscara za zdjęcia do filmów "Ida" i "Zimna wojna"); kierownik Działu Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów PISF Małgorzata Szczepkowska-Kalemba.

Skład komisji, powołany przez Dyrektora PISF Radosława Śmigulskiego, zaakceptował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński. Listę nominowanych filmów poznamy dopiero w przyszłym roku - 15 marca.

"Mamy nadzieję, że przesuwając termin..."

93. galę rozdania Oscarów zaplanowano na 25 kwietnia. Ceremonia została przełożona z powodu pandemii Covid-19. Z kolei na 30 kwietnia 2021r. odłożono otwarcie Muzeum Akademii Filmowej.

- Mamy nadzieję, że przesuwając termin, kwalifikowania filmów i datę (rozdania) naszych nagród, dajemy filmowcom szansę na dokończenie filmów i ich dystrybucję, bez ponoszenia konsekwencji czegoś, nad czym nikt nie ma kontroli - poinformowali w oświadczeniu prezes Akademii David Rubin i jej dyrektor wykonawcza Dawn Hudson.

Pandemia zmusiła Akademię do zmiany regulaminu. Dotychczas konkursem objęte były wyłącznie filmy, mające kinową dystrybucję. Tym razem, ze względu na utrudnienia spowodowane światową walką z koronawirusem, w wyścigu do Oscarów wystartują też produkcje, które nie trafiły do kin.

