Niewidomy minister nie mógł wziąć rat na telefon. "Dobrze, że tak się stało"

Jeden ze sklepów ze sprzętem RTV AGD w Pruszkowie odmówił Pawłowi Wdówikowi sprzedaży telefonu na raty. Ekspedientka stwierdziła, że mężczyzna musi przyjść z osobą dorosłą, a pozostali pracownicy sklepu odmówili pomocy przy zawarciu umowy. Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych i wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej bez przeszkód kupił telefon przez internet.

W rozmowie z Darią Kwiecień w Polsat News Wdówik poinformował, że rozmawiał już z przedstawicielami jednego z banków, współpracujących ze sklepem. - Wyjaśniliśmy przebieg sytuacji, wiemy, że odpowiedzialność nie jest tylko po stronie banku - mówił.

ZOBACZ: Wiceminister Paweł Wdówik nie mógł kupić telefonu na raty, bo nie widzi

- Mam nadzieję, że sklep w tej sprawie wykona jakieś ruchy, że podejmie szkolenia pracowników, a może też jakiś rodzaj wsparcia dla osób niewidomych czy to w szkole w Laskach, czy gdzieś indziej jako znak dobrej woli - powiedział Wdówik.

Podkreślił, że nie ma zamiaru wytaczać procesu cywilnego sklepowi ani dochodzić swoich roszczeń.

WIDEO: zobacz rozmowę z Pawłem Wdówikiem

Przeprosiny nieczytelne

- Sklep do mnie nie zadzwonił, ale w komentarzach pod moim wpisem umieścił przeprosiny. Paradoksalnie w postaci dla mnie nieczytelnej, bo na zdjęciu. Do dzisiaj do południa żyłem w przekonaniu, że sklep nie zareagował, ale mój asystent mi to przepisał i przysłał mailem. Przeprosiny doceniam - mówił wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Jest nam bardzo przykro w związku z zaistniałą sytuacją. Odnieśliśmy się do niej w poniższej odpowiedzi. pic.twitter.com/9TkRqEjhhS — RTV EURO AGD (@EuroPromocje) September 8, 2020

Zwrócił uwagę, że strona sklepu jest czytelna dla osób niewidzących. -Strona internetowa jest zrobiona bardzo dobrze, jestem bardzo zadowolony, kiedy robię zakupy w tym sklepie czy oglądam produkty i czytam opisy. Cały proces kredytowy przez internet przebiegł super, ale na stanowiskach, gdzie trzeba podjąć odpowiedzialność, ludziom brakuje wiedzy i wyobraźni. Wierzę, że to będzie początek dobrej współpracy - podkreślił Wdówik.

- Ktoś napisał w komentarzach, że niedługo będę żądał prawa jazdy dla niewidomych. Nie będę, bo wiem, jakie byłyby tego konsekwencje, ale żądam dla siebie prawa do rzeczy, które mogę robić. To jest sedno. Żebyśmy jako społeczeństwo zrozumieli, że osoba z niepełnosprawnościami może żyć - tłumaczył minister.

ZOBACZ: Siłą wyciągnął niewidomą z auta, zostawił ją na środku drogi. Bo wsiadła z psem przewodnikiem

Opowiedział historię jednego z mężczyzn, który zwrócił się do niego niedawno. Osoba z porażeniem mózgowym chciała być świadkiem na ślubie. - Pani w Urzędzie Stanu Cywilnego powiedziała, że osoba, która ma porażenie mózgowe i niewyraźnie mówi nie może być świadkiem. Takie sprawy świadczą o kompletnym braku wiedzy, to jest zasmucające - stwierdził.

WIDEO - Awaria "Czajki". Błaszczak: ta katastrofa była do przewidzenia, więc wojsko pobierze opłatę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/sgo/ Polsat News