Niewidomy robi triki na desce. I to jakie! [WIDEO]

19-latek Ouchi urodził się z doskonałym wzrokiem, ale w wieku 7 lat zdiagnozowano u niego chorobę oczu. Rozwinęła się ona do tego stopnia, że aktualnie potrzebuje laski, aby się poruszać. Nie powstrzymuje go to jednak przed wykonywaniem skomplikowanych trików na desce. - Chcę jeździć, kiedy tylko mogę. Chcę nadal być dumny z siebie i rozpowszechniać swoją historię - mówi Japończyk.