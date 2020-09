"To jest wiadomość z butelki". Odpowiedź nadeszła po ponad 20 latach

"To jest wiadomość z butelki. Proszę odpisz" - taki list w butelce na plaży w Unieściu znalazła 12-letnia Natalia. Był napisany po niemiecku i angielsku. 20 lat temu, wrzucił go do morza mieszkaniec Hamburga. Dziś osobiście spotkał się z dziewczynką. Zobacz materiał Eweliny Niemirki.

Po ponad 20 latach krótki list ujrzał światło dzienne. - Na wydmach sobie chodziłam i po prostu znalazłam, wykopałam ten list - opowiadała Natalia Bęben. Wiadomość została przekazana w dwóch językach - po niemiecku i angielsku. Pomogła ją przetłumaczyć nauczycielka 12-latki. "To jest wiadomość z butelki. Proszę odpisz" - odczytały. I tak też zrobiły.

Autorem okazał się 47-latek z Hamburga

- Odpisując na ten list nie mieliśmy pewności, czy ta osoba pod tym adresem jeszcze mieszka i czy jeszcze żyje, bo nawet nie wiedzieliśmy, ile lat miała, kiedy wrzucała ten list - mówiła Jolanta Stemporowska, nauczycielka dziewczynki.

Autorem listu okazał się 47-letni dziś mieszkaniec Hamburga. Butelkę z listem wrzucił do Bałtyku w 1997 roku, kiedy płynął z kolegami na Bornholm. - Byłem bardzo zaskoczony, ponieważ nie spodziewałem się odpowiedzi po 20 latach - podkreślił Tim Stalmann, autor listu. Dziś poznali się osobiście. Tim odwiedził szkolę, w której uczy się Natalia.

Pierwszy list, na który ktoś odpowiedział

- Dla niektórych dzieci to była pierwsza taka sytuacja w życiu... Mogły sprawdzić, czy rozumieją, jak ktoś do nich mówi po angielsku. Same próbowały coś powiedzieć - relacjonowała nauczycielka.

Bo nietypowa historia zainteresowała wszystkich uczniów. W końcu to szkoła Ludzi Morza. - Nie przypuszczałem, że po tylu latach dostanę odpowiedź. To było wspaniałe - mówił autor listu. Tym bardziej, że to nie był pierwszy list wrzucony przez Tima do morza, ale pierwszy, na który dostał odpowiedź.

