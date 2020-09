"Afera fryzjerska" w USA. Liderka Demokratów złamała przepisy

Sprawa wyszła na jaw gdy stacja Fox News opublikowały nagranie z kamer monitoringu na których widać Nancy Pelosi podczas wizyty w salonie fryzjerskim w San Francisco.

Polityk, która nie miała na twarzy maseczki ochronnej, złamała tym samym obowiązujące przepisy epidemiczne. Co więcej, wizyta odbyła się 31 sierpnia, czyli w czasie kiedy wszystkie inne salony fryzjerskie w mieście były przymusowo zamknięte z powodu pandemii.

Po opublikowaniu nagrań, na liderkę Demokratów wylała się fala krytyki. Fryzjerki, które poniosły straty finansowe z powodu pandemii, zorganizowały nawet protest pod jej domem.

Tymczasem amerykańskie media wytykają Pelosi "hipokryzję", ponieważ spikerka Izby Reprezentantów wcześniej sama krytykowała prezydenta USA Donalda Trumpa za jego podejście do używania maseczek, oraz na każdym kroku przypominała obywatelom o konieczności ich noszenia.

ZOBACZ: Rekord liczby zakażeń w USA. Trump zmienił zdanie ws. maseczek

Całą sytuację skomentował również sam Trump. "Szalona Nancy Pelosi jest miażdżona za to, że kazała otworzyć dla siebie salon piękności, podczas gdy wszystkie inne są zamknięte, i za to, że nie nosi maseczki, choć ona sama ciągle poucza innych. Teraz na pewno przejmiemy Izbę Reprezentantów, a Nancy będzie musiała spakować manatki" - napisał prezydent na Twitterze.

Crazy Nancy Pelosi is being decimated for having a beauty parlor opened, when all others are closed, and for not wearing a Mask - despite constantly lecturing everyone else. We will almost certainly take back the House, and send Nancy packing!