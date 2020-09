Prezydent wręczył nominację dla wiceszefa Państwowej Straży Pożarnej

Prezydent, zgodnie z ustawą o Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji, nadał stopień nadbrygadiera starszemu brygadierowi Krzysztofowi Hejdukowi, zastępcy Komendanta Głównego PSP. W poniedziałek w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia nominacji.

ZOBACZ: Komendant główny PSP zadeklarował przekazanie respiratorów szpitalom

- Bardzo dziękuję, że jest pan zawsze do dyspozycji i wtedy, gdy jest pan potrzebny i kiedy pana wzywają. Byłoby miło, gdyby Polska miała więcej ludzi tak oddanych służbie, ojczyźnie, społeczeństwu. Śmiało może pan mówić i myśleć o sobie, że jest pan człowiekiem, który jest gotów zawsze wtedy, kiedy jest potrzebny i kiedy otrzymuje wezwanie - mówił prezydent.

Wskazał, że Hejduk uczestniczył w modernizacji Państwowej Straży Pożarnej już w 2007 r., a także później w latach 2016-2018. - Teraz nadal bierze pan za to odpowiedzialność. Ogromnie za to dziękuje. Może pan śmiało - patrząc na PSP dzisiaj, na jej stan, na to, jak jest oceniania na świecie, tam gdzie pojawiają się nasi strażacy - być z siebie dumny, być dumny ze swojej służby - powiedział Duda.

WIDEO - prezydent wręczył nominację na nadbrygadiera wiceszefowi Państwowej Straży Pożarnej

WIDEO - "Nie osiągnął zbyt wiele, a zabiera się za kłusownictwo". Trela odpowiada Hołowni Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kło/hlk/ Polsat News, PAP