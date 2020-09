Śnięte ryby nad Wisłą k. Łomianek. Sprawę zbada WIOŚ

W poniedziałek znaleziono ok. 10 kg śniętych ryb nad Wisłą w miejscowości Burakowo niedaleko Łomianek. Sprawą zajmie się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie - poinformował rzecznik prasowy Wód Polskich Sergiusz Kieruzel.

Jak przekazał Kieruzel, ryby zostały usunięte przez pracowników Wód Polskich działających ze strażą miejską i w porozumieniu ze strażą rybacką.

ZOBACZ: W wodzie śnięte ryby. Rzeka Barycz zanieczyszczona

W niedzielę w tej samej okolicy doszło do podobnego zdarzenia. - Dostaliśmy zgłoszenie, że na brzegach Wisły leżą znaczne ilości śniętych ryb - dodał Kieruzel. Według wskazań straży rybackiej, było to ok. 20 kg.

Rzecznik Wód Polskich poinformował, że przyczynami pomoru ryb zajmuje się warszawski WIOŚ. - Takie rzeczy zdarzają się często, jednak trzeba ustalić, co było przyczyną tym razem. Pobór próbek, badanie wody jest już rolą WIOŚ. Jak przyjdą wyniki badań, będziemy działać dalej - podkreślił.

pgo/ PAP