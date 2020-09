Czarnek: ruch Trzaskowskiego utonął w Wiśle razem z fekaliami

- Dziś mamy wyścigi: ruch Rafała Trzaskowskiego, ruch Szymona Hołowni. To są wyścigi o panowanie na opozycji - ocenił w "Debacie Dnia" poseł PiS Przemysław Czarnek. Jak powiedział, ruch Trzaskowskiego "utonął w Wiśle razem z fekaliami".

Posłanka Lewicy i jedna z liderek kampanii prezydenckiej Roberta Biedronia Hanna Gill-Piątek planuje odejście z klubu - informuje nieoficjalnie Wirtualna Polska. Możliwe, że Gill-Piątek podejmie współpracę z ruchem Szymona Hołowni - Polska 2050.

ZOBACZ: Reprezentacja Hołowni w Sejmie? Jedna z posłanek ma opuścić Lewicę

O możliwy transfer parlamentarny prowadząca "Debatę Dnia" Agnieszka Gozdyra zapytała swoich gości - Przemysława Czarnka z PiS oraz Tomasza Trelę z Lewicy.

ZOBACZ: "Nie osiągnął zbyt wiele, a zabiera się za kłusownictwo". Trela odpowiada Hołowni

- Dziś, kiedy ruch Trzaskowskiego utonął w Wiśle razem z fekaliami z "Czajki", odzywa się Szymon Hołownia i tworzy swój ruch, zaczynając od przeciągnięcia pani Hanny Gill-Piątek z Lewicy do ruchu Hołowni - powiedział.

Jak ocenił, "dziś mamy wyścigi: ruch Rafała Trzaskowskiego, ruch Szymona Hołowni". - To są wyścigi o panowanie na opozycji - dodał.

- Opozycja w ogóle ma duży problem i problem ma też Lewica, która została w tę rywalizację wciągnięta poprzez zapowiedź transferu Hanny Gill-Piątek - ocenił Czarnek.

WIDEO: Przemysław Czarnek w programie "Debata Dnia"

"To się okaże"

Wcześniej w "Gościu Wydarzeń" Bogdan Rymanowski pytał o te doniesienia Szymona Hołownię. - Czy Hanna Gill-Piątek będzie nas reprezentować w Sejmie to się okaże - odpowiedział lider ruchu Polska 2050.

ZOBACZ: Szymon Hołownia: chcemy być w Sejmie jeszcze przed wyborami, rozmawiam z różnymi politykami

- Rozmawiam z bardzo różnymi politykami, parlamentarzystami i oni wszyscy szukają metody i drogi zrealizowania swoich postulatów - mówił Hołownia. - Z panią poseł Gill-Piątek rozmawiałem wielokrotnie na różne tematu, bo spotkaliśmy się w czasie kampanii. To osoba, którą bardzo cenię, bo jest zaangażowana w rozwiązywanie różnych spraw. To ona wywalczyła zakaz eksmisji w czasie COVID-19, to ona sprawiła, że DPS-y dostają wsparcie z Agencji Rezerw Materiałowych - wyliczał Hołownia.

Jak podkreślił, "to pani poseł podejmie decyzję (czy dołączy do ruchu Polska 2050 - red.)". - Nie złożyła jeszcze rezygnacji z klubu Lewicy dodał.

WIDEO - Przeszczep płuc u chorego na Covid-19. Pierwszy taki zabieg w Polsce Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/luq/ Polsat News